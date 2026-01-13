Брюссель столкнулся с отказом Сербии: антироссийская повестка сыграла против ЕС

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Отказ Сербии от участия в саммитах Евросоюза стал прямым следствием антироссийского курса Брюсселя и давления по вопросу Косово, считает сербский политолог и дипломат Владимир Кршлянин. О причинах такого решения и его политическом смысле эксперт рассказал в эфире Правда ТВ.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

Кршлянин подчеркнул, что решение сербского руководства имеет демонстративный характер и связано не с формальностями, а с содержанием самих саммитов Евросоюза. По его словам, Белград не мог участвовать в мероприятиях, где изначально была задана жесткая антироссийская повестка и выдвигались требования, противоречащие национальным интересам Сербии.

"Это был первый саммит за много лет, на который [сербский лидер Александр] Вучич решил не ехать. То есть там представителей Сербии не было. Оба этих саммита были в первом плане антироссийскими. Кроме требования, чтобы все следили за антироссийской политикой Брюсселя, было и требование Сербии признать Косово", — отметил он.

Эксперт указал, что в таких условиях само участие в диалоге теряет смысл, а курс на евроинтеграцию ставится под сомнение. По его оценке, политика Брюсселя фактически отталкивает Белград от дальнейшего сближения с Евросоюзом.

"Участвовать в этом было просто невозможно. Пока в Брюсселе ведут такую сумасшедшую политику, мы вообще в процессе вхождения в Евросоюз участвовать не будем", — подчеркнул Кршлянин.

Полная запись разговора с Владимиром Кршляниным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
