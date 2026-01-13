Брюссель столкнулся с отказом Сербии: антироссийская повестка сыграла против ЕС

Отказ Сербии от участия в саммитах Евросоюза стал прямым следствием антироссийского курса Брюсселя и давления по вопросу Косово, считает сербский политолог и дипломат Владимир Кршлянин. О причинах такого решения и его политическом смысле эксперт рассказал в эфире Правда ТВ.
Кршлянин подчеркнул, что решение сербского руководства имеет демонстративный характер и связано не с формальностями, а с содержанием самих саммитов Евросоюза. По его словам, Белград не мог участвовать в мероприятиях, где изначально была задана жесткая антироссийская повестка и выдвигались требования, противоречащие национальным интересам Сербии.
"Это был первый саммит за много лет, на который [сербский лидер Александр] Вучич решил не ехать. То есть там представителей Сербии не было. Оба этих саммита были в первом плане антироссийскими. Кроме требования, чтобы все следили за антироссийской политикой Брюсселя, было и требование Сербии признать Косово", — отметил он.
Эксперт указал, что в таких условиях само участие в диалоге теряет смысл, а курс на евроинтеграцию ставится под сомнение. По его оценке, политика Брюсселя фактически отталкивает Белград от дальнейшего сближения с Евросоюзом.
"Участвовать в этом было просто невозможно. Пока в Брюсселе ведут такую сумасшедшую политику, мы вообще в процессе вхождения в Евросоюз участвовать не будем", — подчеркнул Кршлянин.
Полная запись разговора с Владимиром Кршляниным будет доступна на видеоканале Правда ТВ.
