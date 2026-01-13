План Вашингтона дал сбой: почему США отказались от прямого диалога с Мадуро

США отказались от диалога с Мадуро из-на нехватки времени — политолог Хейфец

Решение США сменить формат переговоров по Венесуэле было продиктовано не эмоциями и не деньгами, а жестким фактором времени, пояснил директор Центра ибероамериканских исследований Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор журнала "Латинская Америка" Виктор Хейфец. В эфире Pravda.Ru он рассказал, почему Вашингтон отказался от диалога лично с Николасом Мадуро и сделал ставку на других игроков внутри власти.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп был нацелен на быстрый результат, тогда как Мадуро пытался затянуть процесс и отложить решение вопроса. Это и стало ключевым препятствием для продолжения прямых переговоров.

"Он все время пытался отложить, но он слишком много сказал и сделал, чтобы просто так отыграть назад", — указал собеседник Pravda.Ru.

Политолог подчеркнул, что ситуация внутри венесуэльской элиты постепенно менялась, и в какой-то момент в Вашингтоне увидели возможность договариваться с другими фигурами, не связанными напрямую с Мадуро.

"Но когда он понял, что, да, расколы ведь есть, ему есть с кем договариваться, а с Мадуро договориться не получается", — пояснил эксперт.

Хейфец отдельно отметил, что происходящее нельзя сводить к упрощенным версиям о подкупе или предательстве, поскольку речь шла о прагматичном поиске выхода из тупика.

