Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самые высокие зарплаты в 2026 году будут в промышленности — HR Никольская
Ozon сократил срок возврата товаров в Новосибирске — Om1 Новосибирск
Печёночный паштет из куриной или утиной печени
В школах не хватает педагогов для новой системы наставников — профессор Комков
Спутники зафиксировали оседание более 65% территории мегаполисов США
Искусственный интеллект ускоряет обработку военных данных — политолог Кашин
Картофель в духовке с крабовой начинкой и копчёной грудкой для ужина
Смоленский камерный театр привезёт в Москву "Женитьбу" и "Красную Шапочку"
Пошлины США направлены против Ирана и Китая — политолог Бойков

Япония возрождает ядерные амбиции: какие события за кулисами изменили курс страны

Милитаризация Японии выгодна США в борьбе с Китаем — военный эксперт Михайлов
Мир

Возобновление ядерных амбиций Японии связано с ее постепенной милитаризацией, ослаблением послевоенных ограничений и интересом США использовать Токио в противостоянии с Китаем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Япония
Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Япония

Ранее АБН24 со ссылкой на китайское издание Baidu сообщило, что Россия и Китай нанесли синхронный экономический удар по Японии. Москва расширила список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, а Пекин отказался от новых контрактов на поставки редкоземельных металлов.

По словам Михайлова, нынешняя политика Японии связана с постепенным пересмотром ее послевоенного статуса. Он отметил, что международные ограничения, наложенные после Второй мировой войны, со временем перестали восприниматься так же строго, что открыло путь к милитаризации страны.

"Решения, которые принимались международным сообществом после Второй мировой войны в отношении Японии, со временем утратили свою силу. Постепенно началось замыливание этих принципов, и Япония стала усиливать свои вооруженные силы. США фактически превратили ее в своего геополитического союзника, разместив на японской территории военные базы. Все это способствовало возвращению в стране идей милитаризации, которые долгое время считались закрытой темой", — отметил Михайлов.

Он добавил, что Япония сохраняет интерес к Курильским островам, считая их спорными территориями. По его словам, этот вопрос по-прежнему вызывает напряженность в отношениях между Москвой и Токио и подогревает внутри страны милитаристские настроения.

Эксперт подчеркнул, что в современных условиях Япония становится для США ключевым элементом стратегии сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, американское военное присутствие превращает Японию в важную опорную точку для возможных действий против КНР и КНДР.

"Япония находится в непосредственной близости от Китая и может использоваться как плацдарм для военных операций. При этом для США Токио остается надежным и управляемым союзником, зависящим от американской политики безопасности. В определенном смысле возвращение Японии к ядерной тематике может быть выгодно Вашингтону как дополнительный фактор давления на Китай. Еще одно подконтрольное США ядерное государство на Дальнем Востоке усилило бы позиции Америки в регионе", — пояснил Михайлов.

Он добавил, что Россия и Китай в данной ситуации выступают за соблюдение международного договора о нераспространении ядерного оружия. По словам эксперта, Токио следует помнить, что любые попытки изменить баланс сил в регионе неизбежно вызовут ответную реакцию со стороны ядерных держав.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Красота и стиль
Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Ближний Восток
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Стеклообои выдерживают высокую влажность в санузле
Недвижимость
Стеклообои выдерживают высокую влажность в санузле
Популярное
Сумка, после которой остальные выглядят как хлам: 2026 сделал её обязательной для стильной женщины

Замшевая сумка-тоут снова выходит в центр модных трендов. Какие особенности делают её ключевым аксессуаром зимы и почему интерес к ней только растёт?

Замшевая сумка-тоут названа ключевым аксессуаром зимы 2026 — Elle
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Иран подавил террористический мятеж, взяв его организаторов на измор
Шёл на работу — вошёл в историю: под ногами внезапно оказалось то, что не должно было сохраниться
Природа меняет правила: вот когда в 2026 году наступит климатическое лето
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер Александр Рощин АЗЛК разработал серию Москвич 3-5 для ниши между Волгой и ВАЗами Сергей Милешкин Британская телезвезда Шона Филлипс рассказала о призраке со слов своей дочери Вероника Эйнуллаева
Арктика вскрыла секрет, от которого мороз по коже: подо льдом выходит наружу ядовитое наследие армии
Запасы газа в Германии упали до исторического минимума. Чем это может обернуться
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Никакой покраски и досок: новая живая стена прячет участок лучше любых металлопрофилей
Последние материалы
Профилактическое удаление восьмёрок снижает риск осложнений
Очищение кожи лица перед сном снижает отёчность и поддерживает лимфоток
Спутники зафиксировали оседание более 65% территории мегаполисов США
Искусственный интеллект ускоряет обработку военных данных — политолог Кашин
Более 57% россиян запланировали рост доходов в 2026 году — ОСН
Обеззараживание клубней снижает риск болезней гладиолусов
Учёные выявили высокий уровень паразита болезни Шагаса на юго-западе США — Earth
Картофель в духовке с крабовой начинкой и копчёной грудкой для ужина
Транзитная спектроскопия раскрывает состав атмосфер
Смоленский камерный театр привезёт в Москву "Женитьбу" и "Красную Шапочку"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.