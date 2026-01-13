Япония возрождает ядерные амбиции: какие события за кулисами изменили курс страны

Милитаризация Японии выгодна США в борьбе с Китаем — военный эксперт Михайлов

Возобновление ядерных амбиций Японии связано с ее постепенной милитаризацией, ослаблением послевоенных ограничений и интересом США использовать Токио в противостоянии с Китаем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт Александр Михайлов.

Фото: commons.wikimedia.org by Russian753, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Япония

Ранее АБН24 со ссылкой на китайское издание Baidu сообщило, что Россия и Китай нанесли синхронный экономический удар по Японии. Москва расширила список товаров, запрещенных к вывозу в недружественные страны, а Пекин отказался от новых контрактов на поставки редкоземельных металлов.

По словам Михайлова, нынешняя политика Японии связана с постепенным пересмотром ее послевоенного статуса. Он отметил, что международные ограничения, наложенные после Второй мировой войны, со временем перестали восприниматься так же строго, что открыло путь к милитаризации страны.

"Решения, которые принимались международным сообществом после Второй мировой войны в отношении Японии, со временем утратили свою силу. Постепенно началось замыливание этих принципов, и Япония стала усиливать свои вооруженные силы. США фактически превратили ее в своего геополитического союзника, разместив на японской территории военные базы. Все это способствовало возвращению в стране идей милитаризации, которые долгое время считались закрытой темой", — отметил Михайлов.

Он добавил, что Япония сохраняет интерес к Курильским островам, считая их спорными территориями. По его словам, этот вопрос по-прежнему вызывает напряженность в отношениях между Москвой и Токио и подогревает внутри страны милитаристские настроения.

Эксперт подчеркнул, что в современных условиях Япония становится для США ключевым элементом стратегии сдерживания Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, американское военное присутствие превращает Японию в важную опорную точку для возможных действий против КНР и КНДР.

"Япония находится в непосредственной близости от Китая и может использоваться как плацдарм для военных операций. При этом для США Токио остается надежным и управляемым союзником, зависящим от американской политики безопасности. В определенном смысле возвращение Японии к ядерной тематике может быть выгодно Вашингтону как дополнительный фактор давления на Китай. Еще одно подконтрольное США ядерное государство на Дальнем Востоке усилило бы позиции Америки в регионе", — пояснил Михайлов.

Он добавил, что Россия и Китай в данной ситуации выступают за соблюдение международного договора о нераспространении ядерного оружия. По словам эксперта, Токио следует помнить, что любые попытки изменить баланс сил в регионе неизбежно вызовут ответную реакцию со стороны ядерных держав.