Вашингтон зарядил экономический арбалет: в кого на самом деле целятся пошлины Трампа

Пошлины США направлены против Ирана и Китая — политолог Бойков

Вашингтон, вводя 25-процентные пошлины против стран, торгующих с Ираном, стремится одновременно ослабить Тегеран и нанести удар по его ключевому экономическому партнеру — Китаю. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против стран, торгующих с Ираном.

По словам Бойкова, решение американской администрации напрямую связано с продолжающимися протестами в Иране и непростой экономической ситуацией в стране. Вашингтон, сказал он, стремится спровоцировать рост общественного недовольства, усилив давление на руководство исламской республики.

"Введение пошлин, безусловно, связано с протестами в Иране. США хотят изолировать страну и тем самым ухудшить положение ее властей. Протесты происходят на фоне девальвации национальной валюты и падения уровня жизни. Вашингтон намерен воспользоваться этим, чтобы еще сильнее подогреть народный гнев", — отметил политолог.

Он добавил, что шаги США преследуют и более широкий геополитический расчет, направленный на ослабление Китая, который остается главным экономическим партнером Тегерана.

"С другой стороны, это попытка нанести удар и по партнерам Ирана, прежде всего по Китаю. Китай сегодня — крупнейший конкурент США на мировом рынке, и Вашингтон пытается ослабить его позиции. Таким образом, американцы стремятся одним решением добиться сразу нескольких целей — экономических и политических", — пояснил Бойков.

Политолог отметил, что Вашингтон не стремится к уничтожению Ирана как государства, однако его намерение добиться смены политического режима остается неизменным со времен Исламской революции. Он подчеркнул, что Белый дом последовательно выражает недовольство нынешним руководством страны и предпринимает шаги для ослабления его позиций.