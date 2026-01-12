Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу

Протесты в Сербии нельзя однозначно трактовать как цветную революцию, поскольку в них переплетаются искреннее недовольство людей и влияние отдельных организованных групп. О гибридной природе происходящего он рассказал специальному корреспонденту Pravda.Ru Дарье Асламовой в эфире Правда ТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Сербии

Петрович подчеркнул, что наблюдает в Сербии сложный и неоднородный процесс, который не укладывается в привычные схемы цветных революций. По его словам, в протестах участвуют как люди, искренне отстаивающие свои взгляды, так и те, кто пытается направлять общественные настроения в нужную сторону.

"То, что я наблюдаю в Сербии в течение последнего года, я не могу назвать полностью классической, организованной "цветной революцией". Я вижу комбинацию разных процессов.Я вижу реальные протесты, я вижу людей, которые могут использовать протесты, но для меня это не выглядит как полностью организованная цветная революция", — отметил журналист.

Он также обратил внимание на роль небольшой, но влиятельной группы, которая, по его оценке, активно воздействует на общественное мнение. При этом эксперт подчеркнул, что было бы ошибкой считать всех участников протестов управляемыми извне, поскольку многие выходят на улицы, руководствуясь собственными убеждениями и ощущением борьбы за важные для них ценности.

"Я думаю, что есть один процент — небольшой, но очень влиятельный, — который пытается промывать мозг всей нации. Большинство людей искренне считают, что делают что-то хорошее, что борются за какие-то ценности", — пояснил Петрович.

