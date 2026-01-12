Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
12 января Украина должна заплатить МВФ 179,6 млн долларов
После праздников важно провести финансовый аудит – эксперт Карпычева
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Потребление кофе снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона — невролог Чудинская
Редкие приемы пищи вреднее для здоровья, чем частые перекусы— диетолог Сюракшина
В экстренной ситуации омывайку можно заменить водкой — автоэксперт Петров
Побороть тревогу помогает режим и деление задач на шаги — психолог Мухина
Амбициозные новогодние цели приводят к последующему разочарованию — Эксперт Куликова
Основная часть январской зарплаты поступает в феврале — экономист Колташов

Протесты в Сербии пошли не по сценарию: кто и зачем влияет на толпу

Мир

Протесты в Сербии нельзя однозначно трактовать как цветную революцию, поскольку в них переплетаются искреннее недовольство людей и влияние отдельных организованных групп. О гибридной природе происходящего он рассказал специальному корреспонденту Pravda.Ru Дарье Асламовой в эфире Правда ТВ.

Флаг Сербии
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Сербии

Петрович подчеркнул, что наблюдает в Сербии сложный и неоднородный процесс, который не укладывается в привычные схемы цветных революций. По его словам, в протестах участвуют как люди, искренне отстаивающие свои взгляды, так и те, кто пытается направлять общественные настроения в нужную сторону.

"То, что я наблюдаю в Сербии в течение последнего года, я не могу назвать полностью классической, организованной "цветной революцией". Я вижу комбинацию разных процессов.Я вижу реальные протесты, я вижу людей, которые могут использовать протесты, но для меня это не выглядит как полностью организованная цветная революция", — отметил журналист.

Он также обратил внимание на роль небольшой, но влиятельной группы, которая, по его оценке, активно воздействует на общественное мнение. При этом эксперт подчеркнул, что было бы ошибкой считать всех участников протестов управляемыми извне, поскольку многие выходят на улицы, руководствуясь собственными убеждениями и ощущением борьбы за важные для них ценности.

"Я думаю, что есть один процент — небольшой, но очень влиятельный, — который пытается промывать мозг всей нации. Большинство людей искренне считают, что делают что-то хорошее, что борются за какие-то ценности", — пояснил Петрович.

Полная запись беседы Дарьи Асламовой с Петаром Петровичем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Новости спорта
Ходьба в гору укрепляет ягодицы и корпус — Eat This, Not That!
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Красота и стиль
Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Домашние животные
Африканский сом распространяется по рекам Азии и Европы — биолог Мария Гонсалес
Популярное
Парфюм держится весь день без лишних пшиков — трюк, о котором молчат флаконы

Почему аромат быстро исчезает и как продлить его звучание? Метод теневого нанесения помогает парфюму раскрыться мягче и сопровождать в течение дня.

Техника теневого нанесения парфюма повышает стойкость аромата — Bovary
За орбитой Нептуна возможна землеподобная планета — FUTURA
Ледяная тьма за Нептуном дрогнула: космос намекает на мир, который мы не должны были увидеть
Ремонт, который впечатляет кошелёк: 7 способов оформить ванную без плитки и лишних трат
Эти 10 простых вещей захватят гардеробы в 2026 году: стилисты предупреждают — покупайте заранее
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне Любовь Степушова Неандертальские аллели влияют на болевой порог — Communications Biology Александр Рощин Массовые протесты в Иране усиливаются на фоне репрессий Юрий Бочаров
Чернобыль снова подал сигнал: внутри реактора изменилось то, что не ожидали, после долгого затишья
Бабушкин цветок спасает дом от сухости и усталости: работает на полную, если выполнить одно условие
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Теплица выглядит тёплой, но внутри опасно: зимой запускается процесс, который не видно сразу
Последние материалы
Туалетная бумага и остатки еды вызывают засоры в канализации
Тяжёлый брелок с ключами ускоряет износ замка зажигания — Car And Motor
Отказ от соли и алкоголя помогает избавиться от отеков — терапевт Чернышова
Раскопки в Саффолке сдвинули датировку освоения огня
Подмосковные усадьбы вошли в топ зимних направлений
Иранская крепость устояла: правительство подавило бунт, инспирированный извне
Потребление кофе снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона — невролог Чудинская
Плотно прижатые к голове уши у собак могут быть признаком тревоги
Удар астероида 66 млн лет назад вызвал глобальное цунами высотой до 2 миль — Popular
Пожелтение листьев хлорофитума возникает при нехватке места в горшке — Actualno
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.