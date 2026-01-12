Без выстрелов и ультиматумов: самый большой остров мира может сменить хозяина неожиданным способом

Идея присоединения Гренландии к США снова перестала выглядеть эксцентричным заявлением и превратилась в предмет серьёзного политического обсуждения.
Заявления Дональда Трампа всё чаще рассматриваются в Европе не как риторика, а как сценарий, к которому Вашингтон может перейти без силового давления. Такую оценку даёт норвежский политолог Бьорн Нистад.
По мнению Нистада, намерения американского президента нельзя списывать на импульсивность или внутриполитический расчёт. Он исходит из того, что США будут действовать через политические и юридические механизмы, не прибегая к военной силе. Ключевым этапом может стать изменение статуса самого острова.
"Это реально. Трамп требует, чтобы они отдали Гренландию, и я очень сомневаюсь, что европейцы будут сопротивляться. Я думаю, что, наверное, сначала Гренландия станет независимой, а потом станет частью США", — отметил аналитик.
Политолог подчёркивает, что в таком варианте давления со стороны Вашингтона окажется достаточно, а Копенгаген вряд ли станет идти на жёсткий конфликт с союзником. Именно отсутствие прямого сопротивления со стороны Европы делает сценарий постепенного присоединения возможным, уточняет Газета.Ru.
Нистад считает, что политика администрации Трампа в отношении Гренландии может иметь последствия далеко за пределами Арктики. В частности, подобные действия способны ускорить внутренний кризис в НАТО и поставить под вопрос солидарность альянса. При этом он полагает, что применение силы со стороны США практически исключено.
В Дании и самой Гренландии заявления американского лидера расценивают иначе. После операции США в Венесуэле Трамп вновь заявил, что остров необходим Вашингтону для национальной безопасности, иначе его якобы могут получить Россия или Китай. Власти автономии и Копенгагена назвали такую риторику прямой угрозой суверенитету и потребовали прекратить обсуждение аннексии как недопустимое.
Вопрос Гренландии вписывается в более широкий арктический контекст. В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что планы по присоединению острова существовали у США давно. По его словам, Вашингтон последовательно продвигает свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике.
Таким образом, обсуждение статуса Гренландии отражает не только личную позицию Дональда Трампа, но и долгосрочную конкуренцию держав в регионе, где политические решения всё чаще становятся инструментом геополитического давления.
