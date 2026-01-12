Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гренландия под прицелом Трампа: почему американский лидер наращивает риторику вокруг острова

Мир

Президент США Дональд Трамп вряд ли решится на силовой захват Гренландии, так как это приведет к открытому конфликту с Европейским союзом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Флаг Гренландии
Фото: commons.wikimedia.org by Nanopixi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Гренландии

Ранее Трамп заявил, что оборона Гренландии "состоит из двух собачьих упряжек". До этого он неоднократно утверждал, что США должны любой ценой получить контроль над Гренландией, иначе это сделают Россия или Китай

Топорнин отметил, что интерес США к Гренландии связан с вопросами безопасности и контроля над регионом. По его словам, Дания, находясь за тысячи километров от острова, не может эффективно обеспечивать его оборону, что дает Вашингтону возможность усиливать свое присутствие, ссылаясь на необходимость защиты Гренландии.

"Трамп говорил, что там безнаказанно ходят корабли Китая и России, и если потребуется, они смогут захватить остров в считанные часы. Поэтому, по его логике, США должны взять Гренландию под свой контроль, чтобы гарантировать ее безопасность. Однако на силовой путь он, скорее всего, не пойдет, ведь это означало бы открытый конфликт с Европейским союзом", — сказал политолог.

По словам Топорнина, американский лидер будет добиваться влияния не военными, а политическими и экономическими методами. Он может предлагать аренду территории или пытаться договориться с гренландцами напрямую, добиваясь их лояльности.

"Дональд Трамп может продвигать идею аренды острова или искать договоренности с гренландцами, чтобы они вошли в ассоциацию с США или доверили им обеспечение своей безопасности. По сути, он делает ставку на то, что сами жители Гренландии захотят перейти под американское покровительство", — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что Копенгаген воспринимает подобные заявления серьезно, поскольку не исключает, что за ними могут последовать реальные шаги. По словам Топорнина, резкое усиление риторики Трампа связано с эйфорией после успешной операции в Венесуэле — американский лидер почувствовал уверенность в своих действиях и теперь стремится закрепить этот успех, в том числе за счет наращивания активности вокруг Гренландии.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
