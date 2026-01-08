Пирату — не трибуна: в Швейцарии требуют объявить Трампа персоной нон грата и выгнать из Давоса

Глава швейцарских «Зеленых» потребовала объявить Трампа персоной нон грата

Политический скандал, вызванный действиями США в Южной Америке, грозит перекинуться на одну из самых влиятельных международных площадок. Лиза Маццоне, глава швейцарской партии "Зеленые", призвала власти своей страны отозвать приглашение президенту США Дональду Трампу на Всемирный экономический форум в Давосе.

Фото: commons.wikimedia.org by Wladyslaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Швейцарии

Свою резкую позицию политик объяснила в интервью газете 20 Minutes, заявив, что Швейцария не должна предоставлять трибуну человеку, чьи действия, по её мнению, подрывают основы мирового порядка.

Обвинения в адрес американского президента

Поводом для столь жёсткого заявления стали недавние события в Венесуэле. 3 января Вооружённые силы США нанесли удары по объектам в этой стране, включая столицу и военную базу Форт-Тиуна. Позднее Дональд Трамп публично объявил операцию успешной, заявив о захвате президента Николаса Мадуро и его супруги, а также о переходе управления Венесуэлой под американский контроль "до передачи власти". Эти шаги были расценены многими наблюдателями как беспрецедентное вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Лиза Маццоне прямо назвала эти действия нарушением базовых принципов международного права, в частности, уважения территориальной целостности. Она акцентировала внимание на том, что США фактически действовали как сила, присваивающая ресурсы другой страны. В её интерпретации поведение американского лидера больше напоминает пиратство, нежели политику великой державы, что абсолютно недопустимо для участника авторитетного глобального форума.

"Неприемлемо, что ему расстилают красный ковер, хотя он ведет себя как пират, крадет нефть другой страны и, главное, нарушает ее территориальную целостность", — заявила глава партии "Зеленые" Лиза Маццоне.

Принципиальная позиция Швейцарии и статус ВЭФ

В своём обращении швейцарский политик апеллирует не только к моральным нормам, но и к дипломатическому имидту самой Швейцарии. Как страна-хозяйка Давоса и нейтральное государство, Швейцарская Конфедерация, по мнению Маццоне, несёт особую ответственность за то, кому предоставляет свою площадку. Всемирный экономический форум традиционно позиционируется как пространство для диалога и поиска решений глобальных проблем, а не для легитимизации спорных силовых действий.

Маццоне настаивает, что приглашение Трампа после событий в Венесуэле противоречит духу нейтралитета и уважения к международному праву, которые являются краеугольными камнями швейцарской внешней политики. Она призывает федеральные власти официально объявить американского президента персоной нон грата в контексте форума, который должен пройти с 19 по 23 января. Этот шаг, несомненно, стал бы беспрецедентным дипломатическим демаршем, способным серьёзно повлиять на атмосферу всего мероприятия.

Возможные последствия и международный контекст

Инициатива Лизы Маццоне высвечивает глубокий раскол в восприятии роли США на мировой арене. Если её призыв будет услышан, это поставит организаторов ВЭФ перед сложным выбором между политическими принципами и практическими соображениями. Участие лидера крупнейшей экономики мира всегда было ключевым событием форума, привлекающим внимание и других участников.

Однако скандал вокруг венесуэльской операции придаёт его возможному визиту совершенно иной, крайне политизированный оттенок. Отказ в участии может быть воспринят как мощный символический жест осуждения со стороны международного сообщества, представленного в Давосе. С другой стороны, игнорирование призывов "Зелёных" и других критиков может подорвать репутацию ВЭФ как независимой и принципиальной площадки. Ситуация стала тестом на прочность для устоявшихся норм дипломатии в условиях нарастающих геополитических противоречий.