Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Суп с гречкой и фаршем выдаёт насыщенность без долгого томления
Вишня хуже переносит пересадку из-за стержневого корня — Mein schöner Garten
Панорамная крыша ускорила продажу авто с пробегом — Kvdbil
Этап Кубка мира в Кран Монтана оказался под угрозой после пожара
Акклиматизация вызывает усталость и сонливость в первые дни поездки — специалисты
Правительство Габона остановило работу национальной сборной — The Athletic
Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова героем года в футболе
Ретинол в креме для рук может вызывать сухость и зуд кожи — дерматолог Бард
Сорта баклажанов Fairy Tale, Hansel и Gretel подходят для выращивания в горшках

Кенсингтонский дворец под угрозой: неизвестный перелезал забор два раза подряд

Неизвестный дважды проник на территорию Кенсингтонского дворца — The Sun
Мир

В конце декабря на территории одной из самых охраняемых резиденций британской королевской семьи произошёл тревожный инцидент.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Фото: commons.wikimedia.org by Office of U.S. Ambassador to U.K., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Неизвестный мужчина с тяжёлым рюкзаком дважды незаконно проникал в Кенсингтонский дворец — официальную лондонскую резиденцию принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Два проникновения за короткий срок

По данным издания, нарушителем оказался 39-летний Дерек Иган. В обоих случаях он перелезал через забор и оказывался на закрытой территории дворца. Каждый раз мужчину задерживали в саду сотрудники королевской охраны и полицейские, которые оперативно реагировали на вторжение.

После второго инцидента Иган предстал перед судом. Во время заседания он вёл себя агрессивно, выкрикивал оскорбления и попытался разбить стеклянную перегородку на скамье подсудимых. Эти действия лишь усилили обеспокоенность служб безопасности по поводу его намерений и психологического состояния.

Опасения служб безопасности

Источник The Sun, бывший высокопоставленный сотрудник полиции, отметил, что подобные случаи всегда рассматриваются как потенциально опасные, независимо от исхода.

"Никогда не знаешь, что может сделать человек, попытавшийся проникнуть внутрь. В Кенсингтонском дворце до сих пор проживает ряд членов королевской семьи, поэтому любое вторжение, конечно же, вызывает беспокойство", — отметил источник издания.

По информации газеты, на территории дворца постоянно проживают десять членов королевской семьи, а также большое число сотрудников и обслуживающего персонала, что делает вопросы безопасности особенно чувствительными.

Где находились Уильям и Кейт

Во время обоих проникновений принца Уильяма и Кейт Миддлтон в резиденции не было. Супруги находились в Лондоне и готовились к рождественским мероприятиям, поэтому непосредственной угрозы для них не возникло.

При этом инцидент произошёл на фоне недавних изменений в их жилищных планах. В ноябре принц и принцесса Уэльские ускорили переезд в коттедж "Форест-Лодж". Как утверждает источник газеты, решение было принято из-за желания оставить позади неприятные воспоминания, связанные с прежним особняком.

Контекст и последствия

Два эпизода проникновения за столь короткий срок вновь подняли вопрос об уровне защиты королевских резиденций. Несмотря на оперативные действия охраны, сам факт повторного нарушения периметра вызывает вопросы о мерах профилактики и мониторинга потенциальных угроз.

Информация о том, какие именно предметы находились в рюкзаке Игана, официально не раскрывается. Расследование инцидентов продолжается, а службы безопасности оценивают возможные риски для жителей дворца и персонала.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Рассаду капусты сеют за 35–55 дней до высадки
Садоводство, цветоводство
Рассаду капусты сеют за 35–55 дней до высадки
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Последние материалы
Акклиматизация вызывает усталость и сонливость в первые дни поездки — специалисты
Правительство Габона остановило работу национальной сборной — The Athletic
Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова героем года в футболе
Ретинол в креме для рук может вызывать сухость и зуд кожи — дерматолог Бард
Сорта баклажанов Fairy Tale, Hansel и Gretel подходят для выращивания в горшках
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 813 автомобилей — BFMTV
Закон разрешил бесплатное профобучение девятиклассникам без сданной ГИА
Дональд Трамп ежедневно принимает аспирин для разжижения крови — Wall Street Journal
Отступление ледника открыло кладбище китов в Арктике России — science-et-vie
Tesla завершила автономное путешествие через 24 американских штата — New York Post
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.