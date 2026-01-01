Кенсингтонский дворец под угрозой: неизвестный перелезал забор два раза подряд

Неизвестный дважды проник на территорию Кенсингтонского дворца — The Sun

В конце декабря на территории одной из самых охраняемых резиденций британской королевской семьи произошёл тревожный инцидент.

Фото: commons.wikimedia.org by Office of U.S. Ambassador to U.K., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Неизвестный мужчина с тяжёлым рюкзаком дважды незаконно проникал в Кенсингтонский дворец — официальную лондонскую резиденцию принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Два проникновения за короткий срок

По данным издания, нарушителем оказался 39-летний Дерек Иган. В обоих случаях он перелезал через забор и оказывался на закрытой территории дворца. Каждый раз мужчину задерживали в саду сотрудники королевской охраны и полицейские, которые оперативно реагировали на вторжение.

После второго инцидента Иган предстал перед судом. Во время заседания он вёл себя агрессивно, выкрикивал оскорбления и попытался разбить стеклянную перегородку на скамье подсудимых. Эти действия лишь усилили обеспокоенность служб безопасности по поводу его намерений и психологического состояния.

Опасения служб безопасности

Источник The Sun, бывший высокопоставленный сотрудник полиции, отметил, что подобные случаи всегда рассматриваются как потенциально опасные, независимо от исхода.

"Никогда не знаешь, что может сделать человек, попытавшийся проникнуть внутрь. В Кенсингтонском дворце до сих пор проживает ряд членов королевской семьи, поэтому любое вторжение, конечно же, вызывает беспокойство", — отметил источник издания.

По информации газеты, на территории дворца постоянно проживают десять членов королевской семьи, а также большое число сотрудников и обслуживающего персонала, что делает вопросы безопасности особенно чувствительными.

Где находились Уильям и Кейт

Во время обоих проникновений принца Уильяма и Кейт Миддлтон в резиденции не было. Супруги находились в Лондоне и готовились к рождественским мероприятиям, поэтому непосредственной угрозы для них не возникло.

При этом инцидент произошёл на фоне недавних изменений в их жилищных планах. В ноябре принц и принцесса Уэльские ускорили переезд в коттедж "Форест-Лодж". Как утверждает источник газеты, решение было принято из-за желания оставить позади неприятные воспоминания, связанные с прежним особняком.

Контекст и последствия

Два эпизода проникновения за столь короткий срок вновь подняли вопрос об уровне защиты королевских резиденций. Несмотря на оперативные действия охраны, сам факт повторного нарушения периметра вызывает вопросы о мерах профилактики и мониторинга потенциальных угроз.

Информация о том, какие именно предметы находились в рюкзаке Игана, официально не раскрывается. Расследование инцидентов продолжается, а службы безопасности оценивают возможные риски для жителей дворца и персонала.