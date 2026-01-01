Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неизвестный дважды проник на территорию Кенсингтонского дворца — The Sun
Суп с гречкой и фаршем выдаёт насыщенность без долгого томления
Вишня хуже переносит пересадку из-за стержневого корня — Mein schöner Garten
Панорамная крыша ускорила продажу авто с пробегом — Kvdbil
Этап Кубка мира в Кран Монтана оказался под угрозой после пожара
Акклиматизация вызывает усталость и сонливость в первые дни поездки — специалисты
Правительство Габона остановило работу национальной сборной — The Athletic
Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова героем года в футболе
Ретинол в креме для рук может вызывать сухость и зуд кожи — дерматолог Бард

Праздник превратился в погром: Франция встретила Новый год сотнями поджогов

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 813 автомобилей — BFMTV
Мир

Во Франции новогодние празднования вновь сопровождались массовыми актами вандализма и чрезвычайными происшествиями. В разных регионах страны в ночь с 31 декабря на 1 января были зафиксированы поджоги автомобилей, травмы из-за пиротехники и нападения на представителей правопорядка.

Пожарный
Фото: commons.wikimedia.org by Graham Crumb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пожарный

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на предварительные данные полиции.

Масштаб поджогов в новогоднюю ночь

По информации правоохранительных органов, за одну ночь во Франции были сожжены 813 автомобилей. При этом 183 машины загорелись не напрямую, а в результате распространения огня от других очагов возгорания. Подобные инциденты стали наиболее заметным проявлением беспорядков, традиционно фиксируемых в стране в период новогодних праздников.

Наибольшее количество случаев вандализма зарегистрировано в департаменте Нижний Рейн, где расположен Страсбург, известный как "столица Рождества". Там полностью сгорели 117 автомобилей. Высокий уровень поджогов также зафиксирован в департаменте Рона с административным центром в Лионе, где повреждены 82 машины.

География инцидентов

Следом по числу поджогов идут департаменты Жиронда на западе страны и Валь-д'Уаз в пригороде Парижа — в каждом из них уничтожено по 36 автомобилей. В департаменте Нор власти сообщили о 32 подобных случаях. Около тридцати инцидентов также были отмечены в Эссоне, Ивелине, Мозели, Изере и Атлантической Луаре.

Помимо автомобилей, правонарушители поджигали строительные ограждения и мусорные контейнеры, что создавало дополнительные очаги возгораний и осложняло работу экстренных служб. Пожарные и полиция были вынуждены реагировать на десятки вызовов одновременно.

Пострадавшие и работа полиции

Новогодняя ночь не обошлась без серьёзных травм. По меньшей мере двум людям оторвало пальцы при запуске фейерверков. Среди пострадавших оказался 12-летний ребёнок в департаменте Сена-и-Марна. Власти неоднократно предупреждали об опасности несанкционированного использования пиротехники, однако подобные инциденты продолжают происходить ежегодно.

Для обеспечения общественного порядка по всей стране в праздничную ночь были мобилизованы 90 тысяч полицейских. Несмотря на усиленные меры безопасности, часть сотрудников правоохранительных органов подверглась нападениям. Такие случаи, в частности, зафиксированы в Ниме и Нантерре, что дополнительно осложнило обстановку.

Повторяющийся сценарий праздников

Новогодние беспорядки с поджогами автомобилей остаются для Франции системной проблемой, с которой власти сталкиваются из года в год. Масштабы ущерба и количество задействованных сил подчёркивают сложность обеспечения безопасности во время массовых празднований и необходимость дальнейших мер по предотвращению подобных инцидентов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Рассаду капусты сеют за 35–55 дней до высадки
Садоводство, цветоводство
Рассаду капусты сеют за 35–55 дней до высадки
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Наука и техника
Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Садоводство, цветоводство
Сорт "Сибирская гирлянда" даёт до 20 кг огурцов с одного куста
Популярное
Лёд отступил — и открылся мир мёртвых гигантов: Арктика показала своё самое страшное забытое кладбище

Таяние арктического ледника обнажило кости древних китов. Что скрывает это "кладбище" и какие климатические тайны оно помогает раскрыть?

Таяние ледника в Арктике обнажило кости древних китов — геолог Никита Демидов
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
В 2026 году джинсы изменятся до неузнаваемости: подготовьтесь к трендам, которые перевернут моду
Огурцы без провалов: эти пять сортов дают урожай всё лето и осень — никакой лотереи на грядке
Добро с побочкой: чем горожане массово травят птиц, думая, что спасают их от холода
Прогулка после приёма пищи активирует работу кишечника — Age and Ageing Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Маленькая деталь решает всё: из-за неё двигатель теряет мощность и начинает есть больше топлива
40 метров вниз — и открывается кошмар древних катастроф: Луна хранит то, что Земля скрыла навсегда
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Танкер Bella 1 исчез с радаров у Антигуа: российский флаг стал самым громким сигналом рейса
Последние материалы
Акклиматизация вызывает усталость и сонливость в первые дни поездки — специалисты
Правительство Габона остановило работу национальной сборной — The Athletic
Дмитрий Губерниев назвал Матвея Сафонова героем года в футболе
Ретинол в креме для рук может вызывать сухость и зуд кожи — дерматолог Бард
Сорта баклажанов Fairy Tale, Hansel и Gretel подходят для выращивания в горшках
Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 813 автомобилей — BFMTV
Закон разрешил бесплатное профобучение девятиклассникам без сданной ГИА
Дональд Трамп ежедневно принимает аспирин для разжижения крови — Wall Street Journal
Отступление ледника открыло кладбище китов в Арктике России — science-et-vie
Tesla завершила автономное путешествие через 24 американских штата — New York Post
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.