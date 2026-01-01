Праздник превратился в погром: Франция встретила Новый год сотнями поджогов

Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 813 автомобилей — BFMTV

Во Франции новогодние празднования вновь сопровождались массовыми актами вандализма и чрезвычайными происшествиями. В разных регионах страны в ночь с 31 декабря на 1 января были зафиксированы поджоги автомобилей, травмы из-за пиротехники и нападения на представителей правопорядка.

Фото: commons.wikimedia.org by Graham Crumb, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пожарный

Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на предварительные данные полиции.

Масштаб поджогов в новогоднюю ночь

По информации правоохранительных органов, за одну ночь во Франции были сожжены 813 автомобилей. При этом 183 машины загорелись не напрямую, а в результате распространения огня от других очагов возгорания. Подобные инциденты стали наиболее заметным проявлением беспорядков, традиционно фиксируемых в стране в период новогодних праздников.

Наибольшее количество случаев вандализма зарегистрировано в департаменте Нижний Рейн, где расположен Страсбург, известный как "столица Рождества". Там полностью сгорели 117 автомобилей. Высокий уровень поджогов также зафиксирован в департаменте Рона с административным центром в Лионе, где повреждены 82 машины.

География инцидентов

Следом по числу поджогов идут департаменты Жиронда на западе страны и Валь-д'Уаз в пригороде Парижа — в каждом из них уничтожено по 36 автомобилей. В департаменте Нор власти сообщили о 32 подобных случаях. Около тридцати инцидентов также были отмечены в Эссоне, Ивелине, Мозели, Изере и Атлантической Луаре.

Помимо автомобилей, правонарушители поджигали строительные ограждения и мусорные контейнеры, что создавало дополнительные очаги возгораний и осложняло работу экстренных служб. Пожарные и полиция были вынуждены реагировать на десятки вызовов одновременно.

Пострадавшие и работа полиции

Новогодняя ночь не обошлась без серьёзных травм. По меньшей мере двум людям оторвало пальцы при запуске фейерверков. Среди пострадавших оказался 12-летний ребёнок в департаменте Сена-и-Марна. Власти неоднократно предупреждали об опасности несанкционированного использования пиротехники, однако подобные инциденты продолжают происходить ежегодно.

Для обеспечения общественного порядка по всей стране в праздничную ночь были мобилизованы 90 тысяч полицейских. Несмотря на усиленные меры безопасности, часть сотрудников правоохранительных органов подверглась нападениям. Такие случаи, в частности, зафиксированы в Ниме и Нантерре, что дополнительно осложнило обстановку.

Повторяющийся сценарий праздников

Новогодние беспорядки с поджогами автомобилей остаются для Франции системной проблемой, с которой власти сталкиваются из года в год. Масштабы ущерба и количество задействованных сил подчёркивают сложность обеспечения безопасности во время массовых празднований и необходимость дальнейших мер по предотвращению подобных инцидентов.