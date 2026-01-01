Праздник превратился в погром: Франция встретила Новый год сотнями поджогов

Во Франции новогодние празднования вновь сопровождались массовыми актами вандализма и чрезвычайными происшествиями. В разных регионах страны в ночь с 31 декабря на 1 января были зафиксированы поджоги автомобилей, травмы из-за пиротехники и нападения на представителей правопорядка.
Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на предварительные данные полиции.
По информации правоохранительных органов, за одну ночь во Франции были сожжены 813 автомобилей. При этом 183 машины загорелись не напрямую, а в результате распространения огня от других очагов возгорания. Подобные инциденты стали наиболее заметным проявлением беспорядков, традиционно фиксируемых в стране в период новогодних праздников.
Наибольшее количество случаев вандализма зарегистрировано в департаменте Нижний Рейн, где расположен Страсбург, известный как "столица Рождества". Там полностью сгорели 117 автомобилей. Высокий уровень поджогов также зафиксирован в департаменте Рона с административным центром в Лионе, где повреждены 82 машины.
Следом по числу поджогов идут департаменты Жиронда на западе страны и Валь-д'Уаз в пригороде Парижа — в каждом из них уничтожено по 36 автомобилей. В департаменте Нор власти сообщили о 32 подобных случаях. Около тридцати инцидентов также были отмечены в Эссоне, Ивелине, Мозели, Изере и Атлантической Луаре.
Помимо автомобилей, правонарушители поджигали строительные ограждения и мусорные контейнеры, что создавало дополнительные очаги возгораний и осложняло работу экстренных служб. Пожарные и полиция были вынуждены реагировать на десятки вызовов одновременно.
Новогодняя ночь не обошлась без серьёзных травм. По меньшей мере двум людям оторвало пальцы при запуске фейерверков. Среди пострадавших оказался 12-летний ребёнок в департаменте Сена-и-Марна. Власти неоднократно предупреждали об опасности несанкционированного использования пиротехники, однако подобные инциденты продолжают происходить ежегодно.
Для обеспечения общественного порядка по всей стране в праздничную ночь были мобилизованы 90 тысяч полицейских. Несмотря на усиленные меры безопасности, часть сотрудников правоохранительных органов подверглась нападениям. Такие случаи, в частности, зафиксированы в Ниме и Нантерре, что дополнительно осложнило обстановку.
Новогодние беспорядки с поджогами автомобилей остаются для Франции системной проблемой, с которой власти сталкиваются из года в год. Масштабы ущерба и количество задействованных сил подчёркивают сложность обеспечения безопасности во время массовых празднований и необходимость дальнейших мер по предотвращению подобных инцидентов.
