Дипломатия против боя: почему переговоры по Украине не приносят ощутимых результатов

Россия ужесточит позицию после атаки на резиденцию Путина — политолог Топорнин

Переговоры по Украине не приносят ощутимых результатов, поскольку стороны по-прежнему делают ставку на военные действия. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее газета Politico со ссылкой на европейского чиновника сообщила, что в Европе недовольны словами президента США Дональда Трампа о взаимопонимании с Владимиром Путиным и не ожидают значимых результатов от визитов Владимира Зеленского в США.

Как отметил Топорнин, среди западных политиков, прежде всего европейских, усилился скепсис в отношении переговорного процесса. Они считают, что российская сторона не готова принимать предложенный Дональдом Трампом мирный план, который уже был согласован с Киевом.

"Есть определенный скепсис среди западных политиков, особенно европейских, по отношению к позиции российского руководства. Они считают, что если бы Москва действительно была решительно настроена на мирные переговоры, то этот результат уже можно было бы достигнуть. Ведь обсуждение мирного плана началось еще весной, и за это время можно было согласовать ключевые положения", — пояснил он.

Политолог добавил, что между сторонами сохраняются серьезные расхождения. Россия и Украина по-разному оценивают вопросы территорий и гарантий безопасности, что не позволяет перейти от обсуждений к практическим решениям.

"Если сравнить российский меморандум, представленный Украине летом, с планом, согласованным в Майами, видно, что документы серьезно отличаются. Россия настаивает на уходе украинских войск с Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а Киев предлагает решать этот вопрос через референдум. При таких расхождениях договориться невозможно, и переговоры остаются в подвешенном состоянии", — отметил Топорнин.

По словам политолога, переговоры продолжаются лишь формально, тогда как реальные события разворачиваются на поле боя. После атаки на резиденцию президента России, отметил эксперт, ситуация еще больше осложнилась. Москва заявила о намерении ужесточить позицию и подготовить военный ответ, поэтому, считает Топорнин, в ближайшее время можно ожидать новой эскалации боевых действий.