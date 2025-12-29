Грубый непрофессионализм: почему Трамп резко ответил на вопрос о гарантиях для Украины

Резкая реакция президента США Дональда Трампа на вопрос украинского журналиста была вызвана его некорректной формулировкой и отсутствием профессиональной подготовки. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала политолог, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор политических наук Людмила Адилова.
Ранее РИА Новости сообщили, что Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским назвал тупым вопрос украинского журналиста о том, какую роль Соединенные Штаты сыграют в обеспечении гарантий безопасности для Украины.
По словам Адиловой, поведение американского лидера объясняется не импульсивностью, а реакцией на непрофессиональный подход журналиста. Эксперт отметила, что, обращаясь к президенту США с вопросом о глобальной безопасности, представитель СМИ должен понимать контекст и корректно формулировать запрос.
"Украинский журналист проявил полную некомпетентность. Обращаясь с вопросом к президенту США, особенно если речь идет о вопросах глобальной безопасности, необходимо соблюдать профессиональные стандарты и формулировать его корректно. Заданный вопрос был некорректен, и Трамп не стал объяснять это напрямую. Вместо этого он отреагировал резко, указав на непрофессионализм журналиста", — пояснила она.
Политолог подчеркнула, что украинские журналисты в целом недостаточно подготовлены к работе на международных площадках и не осознают особенностей дипломатического общения. По ее словам, в подобных ситуациях вопросы, касающиеся безопасности и внешней политики, обсуждаются на уровне глав государств, а не через прессу.
