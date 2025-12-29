Неожиданный разворот Залужного: что скрывается за его решением вернуться в Киев

Залужный готовится к участию в выборах на Украине — политолог Бойков

Решение Валерия Залужного покинуть пост посла Украины в Великобритании может быть связано с подготовкой к возможной президентской кампании. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ залужный

Ранее издание ТАСС со ссылкой на украинские источники сообщило, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть свой дипломатический пост в Лондоне и вернуться в Киев в начале января.

По словам Бойкова, возвращение Валерия Залужного из Лондона в Киев связано с его растущими политическими амбициями. Экс-главком ВСУ, по данным опросов, сохраняет высокий уровень поддержки среди украинцев и воспринимается как один из возможных конкурентов Владимира Зеленского. Он отметил, что решение покинуть дипломатический пост может быть шагом в сторону подготовки к активному участию в будущих выборах.

"Я думаю, решение Залужного покинуть дипломатический пост в Лондоне связано с возможной предвыборной кампанией на Украине. Он остается одним из самых популярных кандидатов — по результатам опросов, его рейтинг значительно выше, чем у Зеленского. В СМИ сообщалось, что у него уже есть команда и предвыборный штаб, а также поддержка западных кураторов — британцев или, возможно, американцев", — отметил он.

Политолог добавил, что перспективы участия Залужного в выборах во многом зависят от позиции западных государств и их оценки нынешнего украинского руководства. По его словам, именно решения, принимаемые за рубежом, определят, кто из украинских политиков получит внешнюю поддержку и реальные шансы на участие в президентской кампании.