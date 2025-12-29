Неожиданный разворот Залужного: что скрывается за его решением вернуться в Киев

Решение Валерия Залужного покинуть пост посла Украины в Великобритании может быть связано с подготовкой к возможной президентской кампании. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.
Ранее издание ТАСС со ссылкой на украинские источники сообщило, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный готовится покинуть свой дипломатический пост в Лондоне и вернуться в Киев в начале января.
По словам Бойкова, возвращение Валерия Залужного из Лондона в Киев связано с его растущими политическими амбициями. Экс-главком ВСУ, по данным опросов, сохраняет высокий уровень поддержки среди украинцев и воспринимается как один из возможных конкурентов Владимира Зеленского. Он отметил, что решение покинуть дипломатический пост может быть шагом в сторону подготовки к активному участию в будущих выборах.
"Я думаю, решение Залужного покинуть дипломатический пост в Лондоне связано с возможной предвыборной кампанией на Украине. Он остается одним из самых популярных кандидатов — по результатам опросов, его рейтинг значительно выше, чем у Зеленского. В СМИ сообщалось, что у него уже есть команда и предвыборный штаб, а также поддержка западных кураторов — британцев или, возможно, американцев", — отметил он.
Политолог добавил, что перспективы участия Залужного в выборах во многом зависят от позиции западных государств и их оценки нынешнего украинского руководства. По его словам, именно решения, принимаемые за рубежом, определят, кто из украинских политиков получит внешнюю поддержку и реальные шансы на участие в президентской кампании.
"На Западе внимательно наблюдают, кто из украинских политиков способен сохранить власть — Зеленский, Залужный или кто-то третий. Многое будет зависеть от тех уступок, на которые готов пойти Зеленский в вопросе урегулирования конфликта, и от решений, которые примут западные партнеры. Если их выбор падет на Залужного, он получит необходимую поддержку и сможет вступить в президентскую гонку", — заключил Бойков.
