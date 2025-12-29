Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чередование шампуней после 50 лет улучшает состояние волос — Bovary
Тип свечей изменил эффективность сгорания топлива — CAR & MOTOR
Принимать комплименты с благодарностью посоветовала психолог Ирина Бенетт
Крупнейшие города мира проводят новогодние уличные шоу — туристические службы
Новогоднее меню 2026: подборка салатов с майонезом и легкими заправками
Массаж кубиками льда помогает уменьшить отёки лица — Be Beautiful
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Зимние работы в саду и огороде в январе помогают сохранить почву и растения
Провайдеры не запрашивают коды из СМС – киберэксперт Курочкин

Самый ожидаемый разговор в мире: насколько реален телефонный диалог Путина и Зеленского

Слухи о скором разговоре Путина и Зеленского безосновательны – политолог Дудчак
Мир

Сообщения западных СМИ о вероятном разговоре президентов России и Украины не имеют под собой реальных оснований. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, автор научных исследований и публицистических работ по международным экономическим отношениям Александр Дудчак.

Владимир Путин
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин

Ранее телеканал Fox News сообщил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут созвониться впервые за более чем пять лет.

По словам Дудчака, сообщения западных изданий о возможных переговорах Путина и Зеленского не соответствуют действительности. Он отметил, что подобные публикации отражают низкий уровень профессионализма западных журналистов, которые нередко распространяют непроверенную информацию ради создания информационного повода.

"Подобные публикации лишь демонстрируют уровень профессионализма и компетенции представителей западных СМИ. Они нередко позволяют себе распространять непроверенные сведения, не неся при этом никакой ответственности за их достоверность. Фактически это поток выдумок, за который авторам еще и платят. Вся эта информация абсолютно не соответствует реальности и не имеет отношения к происходящим событиям", — подчеркнул Дудчак.

Он добавил, что реальные изменения и шаги к урегулированию конфликта происходят через Генеральный штаб Вооруженных сил России, а не в публичных заявлениях и дипломатических жестах. По словам политолога, западные страны могут изображать посредников и демонстрировать видимость участия, однако судьба конфликта решается исключительно на поле военных действий и в рамках российских стратегических решений.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Наука и техника
Земля 3 января пройдет перигелий и приблизится к Солнцу — Московский планетарий
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Красота и стиль
Монохромные слои создают скульптурные зимние силуэты
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Наука и техника
Автомобиль обнаружен внутри затонувшего авианосца USS Yorktown — Popular Science.
Популярное
Необычайно ранний перец: три сорта выдают крупные плоды тогда, когда другие только всходят

Ранние гибриды перца могут поспеть одновременно с клубникой и дать щедрый урожай на грядке. Какие сорта справляются с этой задачей удивительно рано?

Ультраранние гибриды перца дают урожай через 80 дней
Широкий устойчивый каблук оптимален для женщин после 50 лет — Marianne
Сапоги, которые меняют возраст лучше визажиста: после 40 молодят, после 50 стройнят, после 60 — роскошь
Жемчужина участка без лишнего ухода: дерево, от которого невозможно отвести взгляд
Джип на затонувшем авианосце: находка, которая нарушает логику войны и вызывает новые вопросы
Последствия встречи: что будет с Украиной после разговора Трампа и Зеленского? Любовь Степушова Новые находки меняют представления об эволюции динозавров — научные исследования Игорь Буккер Первые подразделения ПВО в русской армии созданы в 1914 году Андрей Николаев
Москва прощается с эпохой: где и когда проводят в последний путь актрису Веру Алентову
За этим сортом охотятся все хитрые дачники: помидоры до 500 г и урожай, который тянет на рекорд
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Эфир на фоне прощания: как Меньшова объяснила выход программы после смерти Алентовой
Последние материалы
Толщина зимней мульчи должна быть не менее 10–15 см
Мигранты формируют закрытые диаспоры в России — врач-психиатр Василий Шуров
Слухи о скором разговоре Путина и Зеленского безосновательны – политолог Дудчак
Принимать комплименты с благодарностью посоветовала психолог Ирина Бенетт
Новогоднее меню 2026: подборка салатов с майонезом и легкими заправками
Крупнейшие города мира проводят новогодние уличные шоу — туристические службы
Массаж кубиками льда помогает уменьшить отёки лица — Be Beautiful
Фальсификации образа спецслужб в кино назвали угрозой безопасности — Безверхний
Две кометы подойдут близко к Земле в январе и феврале 2026 года — ИПА РАН
Зимние работы в саду и огороде в январе помогают сохранить почву и растения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.