Самый ожидаемый разговор в мире: насколько реален телефонный диалог Путина и Зеленского

Слухи о скором разговоре Путина и Зеленского безосновательны – политолог Дудчак

Сообщения западных СМИ о вероятном разговоре президентов России и Украины не имеют под собой реальных оснований. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, автор научных исследований и публицистических работ по международным экономическим отношениям Александр Дудчак.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Путин

Ранее телеканал Fox News сообщил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут созвониться впервые за более чем пять лет.

По словам Дудчака, сообщения западных изданий о возможных переговорах Путина и Зеленского не соответствуют действительности. Он отметил, что подобные публикации отражают низкий уровень профессионализма западных журналистов, которые нередко распространяют непроверенную информацию ради создания информационного повода.

"Подобные публикации лишь демонстрируют уровень профессионализма и компетенции представителей западных СМИ. Они нередко позволяют себе распространять непроверенные сведения, не неся при этом никакой ответственности за их достоверность. Фактически это поток выдумок, за который авторам еще и платят. Вся эта информация абсолютно не соответствует реальности и не имеет отношения к происходящим событиям", — подчеркнул Дудчак.

Он добавил, что реальные изменения и шаги к урегулированию конфликта происходят через Генеральный штаб Вооруженных сил России, а не в публичных заявлениях и дипломатических жестах. По словам политолога, западные страны могут изображать посредников и демонстрировать видимость участия, однако судьба конфликта решается исключительно на поле военных действий и в рамках российских стратегических решений.