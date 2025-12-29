Сообщения западных СМИ о вероятном разговоре президентов России и Украины не имеют под собой реальных оснований. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, автор научных исследований и публицистических работ по международным экономическим отношениям Александр Дудчак.
Ранее телеканал Fox News сообщил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский могут созвониться впервые за более чем пять лет.
По словам Дудчака, сообщения западных изданий о возможных переговорах Путина и Зеленского не соответствуют действительности. Он отметил, что подобные публикации отражают низкий уровень профессионализма западных журналистов, которые нередко распространяют непроверенную информацию ради создания информационного повода.
"Подобные публикации лишь демонстрируют уровень профессионализма и компетенции представителей западных СМИ. Они нередко позволяют себе распространять непроверенные сведения, не неся при этом никакой ответственности за их достоверность. Фактически это поток выдумок, за который авторам еще и платят. Вся эта информация абсолютно не соответствует реальности и не имеет отношения к происходящим событиям", — подчеркнул Дудчак.
Он добавил, что реальные изменения и шаги к урегулированию конфликта происходят через Генеральный штаб Вооруженных сил России, а не в публичных заявлениях и дипломатических жестах. По словам политолога, западные страны могут изображать посредников и демонстрировать видимость участия, однако судьба конфликта решается исключительно на поле военных действий и в рамках российских стратегических решений.
