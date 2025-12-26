Политический ход ФРГ: что стоит за идеей немецкого военного контингента на Украине

Германия не намерена участвовать в военных действиях на Украине — политолог Топорнин

Заявление лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о возможности отправки немецких военных на Украину связано с обсуждением будущего мирного урегулирования, а не с намерением Берлина участвовать в боевых действиях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Германии

Ранее издание Die Zeit сообщило, что лидер крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер предложил направить немецких военных на Украину под флагом Европейского союза.

По словам Топорнина, заявление Вебера следует рассматривать в контексте обсуждения возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Он отметил, что речь шла не о военных действиях, а о миротворческом контингенте, который, по замыслу европейских политиков, мог бы обеспечивать гарантии безопасности после заключения соглашения.

"Манфред Вебер говорил от имени своей страны, предлагая участие немецких военных в возможном контингенте после подписания мирного плана. Речь шла о подразделениях, которые могли бы обеспечивать соблюдение условий урегулирования и предоставлять гарантии безопасности Украине. При этом его слова не подразумевали участие Германии в боевых действиях, а касались исключительно миротворческой миссии в рамках будущего соглашения", — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что немецкое общество крайне настороженно воспринимает любые идеи об отправке военных за границу, особенно на украинскую территорию. По словам специалиста, политическое руководство Германии, включая представителей партии ХДС, также выражает скепсис относительно подобной инициативы.

"В Германии к этому относятся очень негативно. Даже Фридрих Мерц, лидер партии ХДС, подчеркивал, что пока не видит оснований для направления немецких войск. Кроме того, Россия неоднократно заявляла о своей позиции и выступает против появления любых контингентов НАТО на территории Украины, даже после возможного мирного урегулирования", — отметил политолог.

Топорнин добавил, что инициатива Вебера отражает стремление европейских политиков продемонстрировать готовность участвовать в послевоенном урегулировании, однако ее реализация на практике выглядит крайне маловероятной в нынешних условиях.