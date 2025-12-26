Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
Металлург продлил контракт с главным тренером до сезона 2027/28 — Разин
Рецепт рулетов из лаваша с красной рыбой и яйцами для новогоднего стола
Ужесточение наказания за задержку зарплаты избыточно — депутат Бессараб
Минпросвещения ввело 5 этапов урегулирования конфликтов в школах и колледжах
Солнцезащитный крем зимой снижает риск пигментации и фотостарения — Glamour
Мешок песка улучшает старт заднеприводного авто зимой
Валерия потеряла ребёнка в браке с Иосифом Пригожиным
"Газпром" может завершить строительство "Силы Сибири — 2" раньше срока — Миллер

Политический ход ФРГ: что стоит за идеей немецкого военного контингента на Украине

Германия не намерена участвовать в военных действиях на Украине — политолог Топорнин
Мир

Заявление лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера о возможности отправки немецких военных на Украину связано с обсуждением будущего мирного урегулирования, а не с намерением Берлина участвовать в боевых действиях. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Флаг Германии
Фото: commons.wikimedia.org by Clemens Vasters from Viersen, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Ранее издание Die Zeit сообщило, что лидер крупнейшей фракции Европарламента Манфред Вебер предложил направить немецких военных на Украину под флагом Европейского союза. 

По словам Топорнина, заявление Вебера следует рассматривать в контексте обсуждения возможного мирного соглашения между Россией и Украиной. Он отметил, что речь шла не о военных действиях, а о миротворческом контингенте, который, по замыслу европейских политиков, мог бы обеспечивать гарантии безопасности после заключения соглашения.

"Манфред Вебер говорил от имени своей страны, предлагая участие немецких военных в возможном контингенте после подписания мирного плана. Речь шла о подразделениях, которые могли бы обеспечивать соблюдение условий урегулирования и предоставлять гарантии безопасности Украине. При этом его слова не подразумевали участие Германии в боевых действиях, а касались исключительно миротворческой миссии в рамках будущего соглашения", — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что немецкое общество крайне настороженно воспринимает любые идеи об отправке военных за границу, особенно на украинскую территорию. По словам специалиста, политическое руководство Германии, включая представителей партии ХДС, также выражает скепсис относительно подобной инициативы.

"В Германии к этому относятся очень негативно. Даже Фридрих Мерц, лидер партии ХДС, подчеркивал, что пока не видит оснований для направления немецких войск. Кроме того, Россия неоднократно заявляла о своей позиции и выступает против появления любых контингентов НАТО на территории Украины, даже после возможного мирного урегулирования", — отметил политолог.

Топорнин добавил, что инициатива Вебера отражает стремление европейских политиков продемонстрировать готовность участвовать в послевоенном урегулировании, однако ее реализация на практике выглядит крайне маловероятной в нынешних условиях.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Шоу-бизнес
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Еда и рецепты
Переваренный картофель хуже схватывается в горячем масле — шеф-повар Уэринг
Популярное
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки

Колючий и дикий на вид тёрн может стать ценным растением на участке. Рассказываем, чем он полезен, как его выращивать и использовать урожай.

Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Трещины Туэйтса удвоились за последние 20 лет — WIRED
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Прощание с Анатолием Лобоцким оказалось тревожным: внимание зала привлекли Алентова и Рутберг
Мышцы не считают повторения: сколько отжиманий действительно запускают изменения в теле
Хомяки-качки, секс и кокаин, коты и унитаз-ID: на что США спустили $31 млрд Олег Володин В США одобрили новый метод терапии опухолей мозга Игорь Буккер Череп Гринча напоминает гибрид примата и хищника — анатом Люси Хайд Вероника Эйнуллаева
Новогодний стол без тяжести: салат Неаполь раскрывает сочность баклажанов и свежих овощей
Всего одно упражнение — и работает всё тело: находка для тех, кому за 50 и нет времени
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Цветы, овации и холодный финал: поведение Ларисы Долиной после концерта обсуждают все
Последние материалы
Череп из Харбина впервые напрямую связали с денисовцами — Earth
Групповое поведение выявляет характер рыб — исследователь Ифремер Мари-Лор Бегу
Фиалки-химеры теряют окраску при размножении листом
Консервированный горошек добавляет сладость грибному салату
Власти Швейцарии открыли горячую линию из-за атак бобров
Страны Бенилюкса потеряли более половины российского экспорта
Металлург продлил контракт с главным тренером до сезона 2027/28 — Разин
Рецепт рулетов из лаваша с красной рыбой и яйцами для новогоднего стола
Ужесточение наказания за задержку зарплаты избыточно — депутат Бессараб
Хомяки-качки, секс и кокаин, коты и унитаз-ID: на что США спустили $31 млрд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.