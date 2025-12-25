Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Европейский союз больше не является экономическим и политическим объединением и движется к открытому противостоянию с Россией, считает депутат парламента Сербии Александр Павич. О требованиях ЕС к Белграду сделать геополитический выбор между Брюсселем и Москвой он рассказал спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой в эфире Правда ТВ.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Павич отметил, что давление на Сербию со стороны Брюсселя укладывается в логику исторического натиска Европы на Восток. По его словам, Белград пытаются втянуть в конфронтационный проект, который не имеет ничего общего с интересами сербского общества и государства.

"Если говорить лично от себя, я считаю, что наше место — не в Европейском союзе. ЕС — это проект, который терпит крах. Европейский союз превратился в военный, милитаристский проект с единственной целью — вести войну против России. И я решительно против того, чтобы Сербию втягивали в это", — заявил Павич.

Он также подчеркнул, что попытки изолировать Россию и милитаризировать Европу ведут к повторению опасных сценариев прошлого. По мнению депутата, подобная политика создает новые разделительные линии на континенте и несет прямую угрозу региональной безопасности.

Полная запись беседы Дарьи Асламовой и Александра Павича будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
