Проект дал трещину: в Европе заговорили о военном развороте ЕС

Сама идея Евросоюза потерпела крах — сербский депутат Павич

Европейский союз больше не является экономическим и политическим объединением и движется к открытому противостоянию с Россией, считает депутат парламента Сербии Александр Павич. О требованиях ЕС к Белграду сделать геополитический выбор между Брюсселем и Москвой он рассказал спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой в эфире Правда ТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Павич отметил, что давление на Сербию со стороны Брюсселя укладывается в логику исторического натиска Европы на Восток. По его словам, Белград пытаются втянуть в конфронтационный проект, который не имеет ничего общего с интересами сербского общества и государства.

"Если говорить лично от себя, я считаю, что наше место — не в Европейском союзе. ЕС — это проект, который терпит крах. Европейский союз превратился в военный, милитаристский проект с единственной целью — вести войну против России. И я решительно против того, чтобы Сербию втягивали в это", — заявил Павич.

Он также подчеркнул, что попытки изолировать Россию и милитаризировать Европу ведут к повторению опасных сценариев прошлого. По мнению депутата, подобная политика создает новые разделительные линии на континенте и несет прямую угрозу региональной безопасности.

