Новый железный занавес для Европы: почему этот шаг может разрушить систему безопасности

Новый железный занавес больно ударит по Европе — политолог Митич

Попытка навязать Европе новый железный занавес может обернуться катастрофой для всей системы безопасности, считает сербский политолог Александр Митич. О последствиях такого курса эксперт рассказал спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой в эфире Правда ТВ.

Митич обратил внимание на то, что в Европе уже допускались стратегические ошибки, последствия которых до сих пор не преодолены. По его словам, повторение подобного сценария лишь усилит раскол и создаст новые риски для континента.

"Мое личное мнение таково: создание нового "железного занавеса" в Европе было бы столь же опасным и большой ошибкой для Запада, как и расширение НАТО в сторону Украины и Востока. Это рецепт катастрофы, точно так же, как расширение НАТО было раковой опухолью, и политика открытых дверей НАТО по-прежнему является раковой опухолью для европейской архитектуры безопасности", — отметил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что давление на Белград с требованием сделать однозначный геополитический выбор несет прямую угрозу самой Сербии. Он указал, что многополярный мир имеет для сербского общества принципиальное значение, а попытки сломать этот вектор приведут к тяжелым политическим и экономическим последствиям как для страны, так и для Европы в целом.

