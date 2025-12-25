Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новый железный занавес для Европы: почему этот шаг может разрушить систему безопасности

Новый железный занавес больно ударит по Европе — политолог Митич
Мир

Попытка навязать Европе новый железный занавес может обернуться катастрофой для всей системы безопасности, считает сербский политолог Александр Митич. О последствиях такого курса эксперт рассказал спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой в эфире Правда ТВ.

Евросоюз
Фото: www.freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Евросоюз

Митич обратил внимание на то, что в Европе уже допускались стратегические ошибки, последствия которых до сих пор не преодолены. По его словам, повторение подобного сценария лишь усилит раскол и создаст новые риски для континента.

"Мое личное мнение таково: создание нового "железного занавеса" в Европе было бы столь же опасным и большой ошибкой для Запада, как и расширение НАТО в сторону Украины и Востока. Это рецепт катастрофы, точно так же, как расширение НАТО было раковой опухолью, и политика открытых дверей НАТО по-прежнему является раковой опухолью для европейской архитектуры безопасности", — отметил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что давление на Белград с требованием сделать однозначный геополитический выбор несет прямую угрозу самой Сербии. Он указал, что многополярный мир имеет для сербского общества принципиальное значение, а попытки сломать этот вектор приведут к тяжелым политическим и экономическим последствиям как для страны, так и для Европы в целом.

Полная запись разговора спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой с Александром Митичем будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
