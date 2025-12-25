Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Намазка из икры мойвы для новогоднего стола стала альтернативой красной икре
Суд может снять Ларису Долину с регистрационного учета — адвокат Свириденко
Холодный режим фена фиксирует укладку и увеличивает её стойкость — Be Beautiful
Жесткая политика Центробанка сдерживает рост экономики – экономист Беляев
Volkswagen запустит серийный гибридный Passat ePro для Китая
Ограничение микрозаймов защитит россиян от кабальных долгов – экономист Колташов
Новички могут заметно изменить тело за 5–6 месяцев тренировок — тренеры
Выделено 1,3 млрд рублей на строительство краболовов на Дальнем Востоке
Оставить на второй год ученика за оскорбление учителя в Москве предложил Милонов

Послы в немилости: что стоит за массовым отзывом американских дипломатов

Отзыв послов Трампом связан с борьбой элит в США – политолог Бардин
Мир

Отзыв десятков американских послов отражает стремление президента США Дональда Трампа укрепить позиции своей администрации и ослабить влияние структур, связанных с Демократической партией. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Ранее Reuters со ссылкой на письмо десяти сенаторов-демократов из Комитета по международным отношениям сообщило, что они призвали президента Дональда Трампа отменить решение об отзыве почти 30 послов. В документе отмечается, что этот шаг создаст "опасный вакуум" в руководстве дипмиссий, которым смогут воспользоваться такие страны, как Россия и Китай.

Бардин отметил, что инициатива Трампа по замене американских послов является частью масштабного переформатирования государственного аппарата. По его словам, за долгие годы в структурах власти США укрепились представители Демократической партии, связанные с крупными финансовыми корпорациями и бюрократическими элитами. Американский президент, подчеркнул политолог, стремится ослабить их позиции и перераспределить влияние в дипломатическом корпусе.

"Дональд Трамп продолжает переформатирование американской системы, в которой многие государственные структуры десятилетиями находились под влиянием Демократической партии. В дипломатических миссиях, военных и разведывательных ведомствах укрепились кадры, связанные с политическими оппонентами Трампа и крупными финансовыми группами. Отзыв послов — это шаг, направленный на перераспределение влияния внутри американского истеблишмента и ослабление позиций прежних элит", — пояснил он.

Политолог отметил, что реакция сенаторов-демократов на эти действия ожидаема и отражает борьбу за сохранение позиций в системе госуправления. По его словам, подобные заявления о "вакууме влияния" — элемент внутриполитической риторики, а не реальная озабоченность международной безопасностью.

"Люди, назначенные прежней администрацией, стремятся удержать свои должности, апеллируя к Конгрессу и общественному мнению. Они утверждают, что уход опытных дипломатов якобы ослабит позиции США и усилит влияние России и Китая. На деле это обычная аппаратная борьба, характерная для переходных периодов американской политики. Вместе с тем важно следить за кадровыми перестановками, поскольку посольства США традиционно играют значительную роль в формировании политических процессов в других странах", — подчеркнул Бардин.

Политолог добавил, что подобные кадровые решения в первую очередь отражают внутреннюю конфронтацию в США и не должны восприниматься как признак смены внешнеполитического курса, хотя локально они могут влиять на расстановку сил в ряде регионов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Домашние животные
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Еда и рецепты
Творог жирностью 5–9 процентов придаёт крему гладкую текстуру
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций
Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций
Последние материалы
Суд может снять Ларису Долину с регистрационного учета — адвокат Свириденко
Холодный режим фена фиксирует укладку и увеличивает её стойкость — Be Beautiful
Жесткая политика Центробанка сдерживает рост экономики – экономист Беляев
Пауки синтезируют антифриз для защиты тканей от мороза — эколог Джордж Уэц
Volkswagen запустит серийный гибридный Passat ePro для Китая
Грунт для орхидеи должен быть крупнофракционным
Ограничение микрозаймов защитит россиян от кабальных долгов – экономист Колташов
Новички могут заметно изменить тело за 5–6 месяцев тренировок — тренеры
Выделено 1,3 млрд рублей на строительство краболовов на Дальнем Востоке
Оставить на второй год ученика за оскорбление учителя в Москве предложил Милонов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.