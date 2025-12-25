Послы в немилости: что стоит за массовым отзывом американских дипломатов

Отзыв послов Трампом связан с борьбой элит в США – политолог Бардин

Отзыв десятков американских послов отражает стремление президента США Дональда Трампа укрепить позиции своей администрации и ослабить влияние структур, связанных с Демократической партией. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Ранее Reuters со ссылкой на письмо десяти сенаторов-демократов из Комитета по международным отношениям сообщило, что они призвали президента Дональда Трампа отменить решение об отзыве почти 30 послов. В документе отмечается, что этот шаг создаст "опасный вакуум" в руководстве дипмиссий, которым смогут воспользоваться такие страны, как Россия и Китай.

Бардин отметил, что инициатива Трампа по замене американских послов является частью масштабного переформатирования государственного аппарата. По его словам, за долгие годы в структурах власти США укрепились представители Демократической партии, связанные с крупными финансовыми корпорациями и бюрократическими элитами. Американский президент, подчеркнул политолог, стремится ослабить их позиции и перераспределить влияние в дипломатическом корпусе.

"Дональд Трамп продолжает переформатирование американской системы, в которой многие государственные структуры десятилетиями находились под влиянием Демократической партии. В дипломатических миссиях, военных и разведывательных ведомствах укрепились кадры, связанные с политическими оппонентами Трампа и крупными финансовыми группами. Отзыв послов — это шаг, направленный на перераспределение влияния внутри американского истеблишмента и ослабление позиций прежних элит", — пояснил он.

Политолог отметил, что реакция сенаторов-демократов на эти действия ожидаема и отражает борьбу за сохранение позиций в системе госуправления. По его словам, подобные заявления о "вакууме влияния" — элемент внутриполитической риторики, а не реальная озабоченность международной безопасностью.

"Люди, назначенные прежней администрацией, стремятся удержать свои должности, апеллируя к Конгрессу и общественному мнению. Они утверждают, что уход опытных дипломатов якобы ослабит позиции США и усилит влияние России и Китая. На деле это обычная аппаратная борьба, характерная для переходных периодов американской политики. Вместе с тем важно следить за кадровыми перестановками, поскольку посольства США традиционно играют значительную роль в формировании политических процессов в других странах", — подчеркнул Бардин.

Политолог добавил, что подобные кадровые решения в первую очередь отражают внутреннюю конфронтацию в США и не должны восприниматься как признак смены внешнеполитического курса, хотя локально они могут влиять на расстановку сил в ряде регионов.