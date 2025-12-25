Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оставить на второй год ученика за оскорбление учителя в Москве предложил Милонов
Пиротехнику первого класса назвали самой безопасной для дома — пиротехник Локшин
Самойлова призналась, что желание развестись пришло внезапно
В сетевых магазинах Кемерова выявили курицу ненадлежащего качества
Контакт с инопланетянами произойдёт в момент гибели их цивилизации — Дэвид Киппинг
Работа на одном месте годами стала худшей стратегией дохода — эксперт Селезнев
Использование яичной скорлупы в огороде может ухудшать рост растений — агрономы
Поверхностные пилинги улучшают тон и текстуру кожи за сутки — Marianne
Безделушки и сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков — Авито

Европа спекулирует на российской теме: какую реальную цель преследуют политики ЕС

ЕС использует антироссийскую риторику для подавления оппозиции – политолог Кашин
Мир

Европейские политики используют тему российской угрозы для решения внутренних задач и усиления контроля над оппозицией. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Флаг ЕС
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Флаг ЕС

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ряд политических сил в Европе стремятся развязать войну, и это может произойти уже в 2026 году.

Кашин отметил, что Орбан критикует не военные приготовления, а саму политику Брюсселя, основанную на нагнетании антироссийской риторики. По его словам, европейские элиты сознательно используют страх перед Россией, чтобы консолидировать внутренние силы, ограничить суверенитет стран Евросоюза и подавить несогласных.

"Речь идет не о войне внутри Европы, а об использовании частью европейских элит искусственно раздуваемой угрозы войны с Россией для решения внутриполитических задач. Еврокомиссия и ряд правительств стран ЕС активно эксплуатируют этот фактор с начала СВО, применяя его для ограничения суверенитета отдельных государств и подавления оппозиции. Под лозунгом борьбы с российской угрозой в Европе уже сделано многое для усиления контроля Брюсселя над национальными правительствами и обществами", — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что реальных планов войны у Европы нет, однако постоянное использование темы "российской угрозы" становится удобным инструментом давления. Он также указал, что отдельные провокационные шаги — например, попытки ограничить российское судоходство — могут привести к непредсказуемым последствиям.

"Никто в Европе не планирует вести войну в ближайшее время, подобные сценарии никогда всерьез не рассматривались. Однако тема противостояния с Россией используется для изменения политических принципов, укрепления единства ЕС и установления дополнительного контроля над свободой слова. При этом периодические провокационные шаги, например попытки ограничить российское судоходство, создают риски непреднамеренной эскалации, хотя сам конфликт никому не нужен", — отметил Кашин.

Он добавил, что после завершения специальной военной операции противостояние между Россией и Евросоюзом не прекратится, а перейдет в форму новой холодной войны. По словам эксперта, европейские страны продолжат использовать образ России как врага для внутренней консолидации, усиления контроля над обществом и оправдания жесткой внешнеполитической линии.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Недвижимость
Клей и соль снижают скольжение подошвы обуви в гололед
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Наука и техника
Волны-негодяи рождаются из линейной фокусировки волн — Science&Vie
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Домашние животные
Порода собак кли-кай отличается высокой обучаемостью
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций
Стало известно, сколько денег потеряла Польша из-за антироссийских санкций
Последние материалы
Поверхностные пилинги улучшают тон и текстуру кожи за сутки — Marianne
Безделушки и сувениры возглавили антирейтинг новогодних подарков — Авито
Петербург расширил сезонный туризм за счёт зимней навигации — туроператоры
На Канарских островах численность морских ежей сократилась на 99,7% — Earth
Досрочное погашение дешевой ипотеки назвали финансовой ошибкой —эксперт Трепольский
Эмоциональное истощение усиливает конфликты между людьми
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances
Казаки Оренбуржья исполнили новогодние мечты детей в рамках акции "Ёлка желаний"
Для экспорта муки ключевая компетенция — понимание регуляторной среды — Елена Виллер
Жирные блюда и алкоголь на Новый год повышают риск переедания — врач Филюшкина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.