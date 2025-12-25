Европа спекулирует на российской теме: какую реальную цель преследуют политики ЕС

ЕС использует антироссийскую риторику для подавления оппозиции – политолог Кашин

Европейские политики используют тему российской угрозы для решения внутренних задач и усиления контроля над оппозицией. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг ЕС

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ряд политических сил в Европе стремятся развязать войну, и это может произойти уже в 2026 году.

Кашин отметил, что Орбан критикует не военные приготовления, а саму политику Брюсселя, основанную на нагнетании антироссийской риторики. По его словам, европейские элиты сознательно используют страх перед Россией, чтобы консолидировать внутренние силы, ограничить суверенитет стран Евросоюза и подавить несогласных.

"Речь идет не о войне внутри Европы, а об использовании частью европейских элит искусственно раздуваемой угрозы войны с Россией для решения внутриполитических задач. Еврокомиссия и ряд правительств стран ЕС активно эксплуатируют этот фактор с начала СВО, применяя его для ограничения суверенитета отдельных государств и подавления оппозиции. Под лозунгом борьбы с российской угрозой в Европе уже сделано многое для усиления контроля Брюсселя над национальными правительствами и обществами", — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что реальных планов войны у Европы нет, однако постоянное использование темы "российской угрозы" становится удобным инструментом давления. Он также указал, что отдельные провокационные шаги — например, попытки ограничить российское судоходство — могут привести к непредсказуемым последствиям.

"Никто в Европе не планирует вести войну в ближайшее время, подобные сценарии никогда всерьез не рассматривались. Однако тема противостояния с Россией используется для изменения политических принципов, укрепления единства ЕС и установления дополнительного контроля над свободой слова. При этом периодические провокационные шаги, например попытки ограничить российское судоходство, создают риски непреднамеренной эскалации, хотя сам конфликт никому не нужен", — отметил Кашин.

Он добавил, что после завершения специальной военной операции противостояние между Россией и Евросоюзом не прекратится, а перейдет в форму новой холодной войны. По словам эксперта, европейские страны продолжат использовать образ России как врага для внутренней консолидации, усиления контроля над обществом и оправдания жесткой внешнеполитической линии.