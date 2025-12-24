Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Евросоюз утвердил многолетнее финансирование Украины: зреет опасный раскол

Решение по финансированию Украины привело к расколу в ЕС — политолог Оленченко
Мир

Решение Евросоюза о многолетнем финансировании Украины ведет к углублению кризиса и внутреннего раскола внутри объединения, считает старший научный сотрудник Центра европейских исследовании Института мировой экономики и международных отношении (ИМЭМО) РАН Владимир Оленченко. Об этом он заявил, комментируя итоги саммита ЕС в эфире Pravda.Ru.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

По словам эксперта, принятое на саммите решение носит ярко выраженный политический характер и продавливается Еврокомиссией без учета долгосрочных последствий для экономик стран Евросоюза. Оленченко отметил, что подобный подход усиливает дисбаланс между интересами национальных государств и наднациональных структур.

"Еврокомиссия навязывает свою волю. Действуют они, я скажу прямо, недальновидно, даже можно сказать бездумно. Деньги они могут занять, но, как они их будут отдавать, они даже не хотят задумываться ", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что дополнительная финансовая нагрузка неизбежно отразится на социальных расходах и бюджетной стабильности стран ЕС. По оценке Оленченко, итоги саммита лишь усиливают уже существующие противоречия внутри объединения.

"Этот саммит, который состоялся он ведет к углублению раскола в Евросоюзе, и этот раскол будет нарастать. Евросоюз и большинство тех стран, которые приняли участие или голосовали за это, находятся на грани кризиса", — добавил он.

Полная запись разговора с Владимиром Оленченко будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
