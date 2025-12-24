Невидимая угроза единству ЕС: к чему может привести попытка конституционного переворота

Попытка евролидеров обойти право вето нарушит нормы ЕС — политолог Бойков

Попытки руководства Евросоюза ограничить право вето стран-членов сталкиваются с непреодолимыми юридическими препятствиями и могут нарушить собственные законы объединения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Ранее газета Magyar Nemzet со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку сообщила, что руководство Евросоюза пытается осуществить "конституционный переворот", присвоив себе суверенные права отдельных стран в нарушение законов и правил сообщества.

По словам Бойкова, инициатива Брюсселя ограничить использование права вето в Евросоюзе обсуждается уже не первый год, однако юридических оснований для ее реализации нет. Он отметил, что венгерская позиция, вызывающая раздражение у многих членов союза, фактически защищает нормы европейского права.

"Я не думаю, что в Евросоюзе действительно возможен какой-либо конституционный переворот. Речь идет о попытках европейских структур ограничить для государств-членов использование права вето при принятии решений внутри объединения. Этим правом активно пользуется Венгрия, особенно в вопросах, касающихся ужесточения антироссийских санкций", — пояснил Бойков.

Он подчеркнул, что любые попытки отменить или обойти право вето без согласия всех участников союза неизбежно приведут к правовому кризису внутри ЕС. По словам Бойкова, подобные действия поставят под сомнение саму легитимность решений Брюсселя и вызовут ответную реакцию.