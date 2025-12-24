Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Попытка евролидеров обойти право вето нарушит нормы ЕС — политолог Бойков
Мир

Попытки руководства Евросоюза ограничить право вето стран-членов сталкиваются с непреодолимыми юридическими препятствиями и могут нарушить собственные законы объединения. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евросоюз

Ранее газета Magyar Nemzet со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку сообщила, что руководство Евросоюза пытается осуществить "конституционный переворот", присвоив себе суверенные права отдельных стран в нарушение законов и правил сообщества.

По словам Бойкова, инициатива Брюсселя ограничить использование права вето в Евросоюзе обсуждается уже не первый год, однако юридических оснований для ее реализации нет. Он отметил, что венгерская позиция, вызывающая раздражение у многих членов союза, фактически защищает нормы европейского права.

"Я не думаю, что в Евросоюзе действительно возможен какой-либо конституционный переворот. Речь идет о попытках европейских структур ограничить для государств-членов использование права вето при принятии решений внутри объединения. Этим правом активно пользуется Венгрия, особенно в вопросах, касающихся ужесточения антироссийских санкций", — пояснил Бойков.

Он подчеркнул, что любые попытки отменить или обойти право вето без согласия всех участников союза неизбежно приведут к правовому кризису внутри ЕС. По словам Бойкова, подобные действия поставят под сомнение саму легитимность решений Брюсселя и вызовут ответную реакцию.

"Чтобы ограничить страну-члена в ее праве использовать вето, требуется согласие самой этой страны. Но ни одно государство добровольно на такое не пойдет. Если Еврокомиссия или Европейский совет попробуют сделать это без согласия участников союза, то это станет нарушением Лиссабонского договора — их же собственных европейских норм", — заключил политолог.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
