Переговоры для галочки: зачем Россия и США снова обсуждают работу дипломатических миссий

Мир

Разговоры о восстановлении российско-американских отношений вряд ли приведут к реальным шагам в обозримом будущем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, американист и публицист Михаил Синельников-Оришак.

США и Россия
США и Россия

Ранее "Известия" со ссылкой на главу департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Гусарова сообщили, что Россия и США возобновили переговоры по работе дипломатических представительств.

По словам Синельникова-Оришака, ожидать реальных результатов от диалога между Москвой и Вашингтоном пока преждевременно. Политолог подчеркнул, что любое продвижение возможно лишь после прекращения конфликта на Украине.

"В настоящее время ожидать конкретных результатов от этих переговоров не стоит. В обозримом будущем они вряд ли приведут к практическим решениям. Тема двустороннего диалога сохраняется и со временем все равно потребует проработки, однако без завершения российско-украинского конфликта говорить о продвижении бессмысленно. Российская сторона предлагала сосредоточиться на экономических или дипломатических вопросах, но, пока не прекратится огонь, все подобные инициативы останутся лишь на уровне обсуждений", — отметил он.

Политолог добавил, что экономическое взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами не представляет особой выгоды для обеих сторон. По словам эксперта, такие отношения исторически оставались малорентабельными как для Москвы, так и для Вашингтона: логистика, большие расстояния и структура торговли сводят возможную прибыль к минимуму.

"Возобновление экономических отношений с Россией для США не так уж и выгодно. Исторически такие контакты, за редкими исключениями, не приносили серьезных результатов. С учетом расстояний и логистики вся потенциальная прибыль попросту теряется. Возможны отдельные точечные проекты, но о масштабной экономической выгоде говорить не приходится", — заключил Синельников-Оришак.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
