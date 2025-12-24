Переговоры для галочки: зачем Россия и США снова обсуждают работу дипломатических миссий

Россия и США не найдут выгоды в диалоге — американист Синельников-Оришак

Разговоры о восстановлении российско-американских отношений вряд ли приведут к реальным шагам в обозримом будущем. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, американист и публицист Михаил Синельников-Оришак.

Фото: commons.wikimedia.org by BalkanPhotos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ США и Россия

Ранее "Известия" со ссылкой на главу департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Гусарова сообщили, что Россия и США возобновили переговоры по работе дипломатических представительств.

По словам Синельникова-Оришака, ожидать реальных результатов от диалога между Москвой и Вашингтоном пока преждевременно. Политолог подчеркнул, что любое продвижение возможно лишь после прекращения конфликта на Украине.

"В настоящее время ожидать конкретных результатов от этих переговоров не стоит. В обозримом будущем они вряд ли приведут к практическим решениям. Тема двустороннего диалога сохраняется и со временем все равно потребует проработки, однако без завершения российско-украинского конфликта говорить о продвижении бессмысленно. Российская сторона предлагала сосредоточиться на экономических или дипломатических вопросах, но, пока не прекратится огонь, все подобные инициативы останутся лишь на уровне обсуждений", — отметил он.

Политолог добавил, что экономическое взаимодействие между Россией и Соединенными Штатами не представляет особой выгоды для обеих сторон. По словам эксперта, такие отношения исторически оставались малорентабельными как для Москвы, так и для Вашингтона: логистика, большие расстояния и структура торговли сводят возможную прибыль к минимуму.