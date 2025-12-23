Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отмена публичных отчетов о доходах чиновников должна быть временной — юрист Алешкин
Закуски к Новому году за 10–15 минут из доступных ингредиентов
ГАЗ-24 в оригинальной комплектации появился на продаже в Париже
Производители продуктов питания уведомили ретейлеров о возможном увеличении цен
Григорий Лепс отложил свадьбу с Авророй Кибой из-за СВО
Яркий экран в темноте усиливает зрительное напряжение — офтальмолог Горбачева
Вашингтон сохраняет прагматичный курс в отношении Москвы — политолог Барабанов
Красные жидкие румяна стали трендом в макияже благодаря естественному финишу — Bovary
Три резиденции Деда Мороза откроются в Тамбовской области — Дзасохов

Игра в одни ворота: почему европейская стратегия на Украине начинает давать сбой

Европа начала отдаляться от конфликта на Украине — политолог Подберезкин
Мир

Европейские государства рассматривают Украину как инструмент для ведения противоборства с Россией, избегая прямого участия в конфликте. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

По словам Подберезкина, стратегия европейских стран строится на том, чтобы вести силовое противоборство с Россией чужими руками. Украина, отметил он, стала для них территорией, на которой можно реализовывать политические и военные цели без прямого участия собственных армий.

"Украина рассматривается как плацдарм и ресурс для ведения противоборства с Россией, в том числе военного. Прямое столкновение на территории европейских стран крайне маловероятно — там просто нет готовых армий и, главное, нет желания воевать с Россией. А вот поддерживать боевые действия за счет украинцев, снабжая их финансами и вооружением, европейцам гораздо проще", — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что в Европе постепенно растет понимание опасности неконтролируемой эскалации конфликта. Именно это заставляет ряд государств снижать вовлеченность в украинские события и отстаивать собственные интересы безопасности.

"Первыми эту логику осознали американцы, четко разделив безопасность своей территории и европейской. Следом по тому же пути пошли Словакия, Венгрия и Чехия, начав дистанцироваться от кризиса. Сейчас аналогичные сигналы поступают и из Франции, которая понимает, что может стать следующим эшелоном риска. Германия и Великобритания пока сохраняют активность, но со временем их политика тоже может измениться", — отметил Подберезкин.

Политолог добавил, что нарастающая милитаризация Европы во многом носит демонстративный характер. По его словам, заявления о подготовке к войне с Россией служат внутриполитическим целям — создают ощущение угрозы и оправдывают рост оборонных расходов. Эксперт подчеркнул, что расширение производства вооружений отражает не готовность к войне, а стремление укрепить оборонно-промышленный потенциал.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Бизнес
Санкции ЕС лишили Испанию почти 70 процентов экспорта в Россию
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Садоводство, цветоводство
Обрезка рождественского кактуса после цветения улучшает рост и цветение — Actualno
Популярное
Игра в санкции: Запад просчитался, работая на усиление своего главного конкурента - Китай

Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай. 

Китай укрепляет лидерство в мире на падении цен на российские нефть и газ
Пищевая сода помогает прочистить слив без химии — The Spruce
Трубы забиваются годами, а решается всё за вечер — способ, который держат на кухне
Эти соседи по грядке творят с малиной чудеса: кусты становятся крепче, а ягоды — крупнее в два раза
Санкции против России: Испания недополучила миллиарды евро от экспорта
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики Игорь Буккер Мы боялись не того "Скайнета": ИИ может развязать ядерную войну без кнопки “Пуск” Олег Володин Газотурбинные поезда начали испытывать в США в 1967 году Сергей Милешкин
Кризис в промышленности: 26,5% предприятий Германии не верят в позитивные изменения до 2026 года
Тело включается без зала: 5 домашних упражнений запускают мышцы с первого подхода
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Вечнозелёный ковёр, который не вытаптывается и цветёт десятилетиями: секрет идеального сада
Последние материалы
Конец года повышает чувствительность к ожиданиям и сравнениям
Дружеские связи замедляют биологическое старение дельфинов — биолог Гербер
Ипотека в нынешних условиях несет высокие риски — экономист Лежава
Система Одуванчик защищает танки от дронов-камикадзе — военный эксперт Клупов
Правило одна семья одна ипотека введу для льготных кредитов — депутат Кошелев
ВОЗ зафиксировала ускоренный рост заболеваемости гриппом K
В Чичен-Ице начнут неинвазивное исследование пирамиды — институт антропологии Мексики
Юлия Сластен предупредила о риске ЖКТ при употреблении новогодних салатов утром
Ляйсан Утяшева призналась, что была влюблена в Меньшикова
Миндальные вафли готовят на миндальной муке, молоке и экстракте — SimplyRecipes
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.