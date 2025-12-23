Игра в одни ворота: почему европейская стратегия на Украине начинает давать сбой

Европа начала отдаляться от конфликта на Украине — политолог Подберезкин

Европейские государства рассматривают Украину как инструмент для ведения противоборства с Россией, избегая прямого участия в конфликте. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра военно-политических исследований концерна "Алмаз-Антей", доктор исторических наук, профессор Алексей Подберезкин.

По словам Подберезкина, стратегия европейских стран строится на том, чтобы вести силовое противоборство с Россией чужими руками. Украина, отметил он, стала для них территорией, на которой можно реализовывать политические и военные цели без прямого участия собственных армий.

"Украина рассматривается как плацдарм и ресурс для ведения противоборства с Россией, в том числе военного. Прямое столкновение на территории европейских стран крайне маловероятно — там просто нет готовых армий и, главное, нет желания воевать с Россией. А вот поддерживать боевые действия за счет украинцев, снабжая их финансами и вооружением, европейцам гораздо проще", — пояснил политолог.

Он подчеркнул, что в Европе постепенно растет понимание опасности неконтролируемой эскалации конфликта. Именно это заставляет ряд государств снижать вовлеченность в украинские события и отстаивать собственные интересы безопасности.

"Первыми эту логику осознали американцы, четко разделив безопасность своей территории и европейской. Следом по тому же пути пошли Словакия, Венгрия и Чехия, начав дистанцироваться от кризиса. Сейчас аналогичные сигналы поступают и из Франции, которая понимает, что может стать следующим эшелоном риска. Германия и Великобритания пока сохраняют активность, но со временем их политика тоже может измениться", — отметил Подберезкин.

Политолог добавил, что нарастающая милитаризация Европы во многом носит демонстративный характер. По его словам, заявления о подготовке к войне с Россией служат внутриполитическим целям — создают ощущение угрозы и оправдывают рост оборонных расходов. Эксперт подчеркнул, что расширение производства вооружений отражает не готовность к войне, а стремление укрепить оборонно-промышленный потенциал.