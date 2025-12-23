Между Москвой и Вашингтоном — холодный расчет: что на самом деле важно для Трампа

Вашингтон сохраняет прагматичный курс в отношении Москвы — политолог Барабанов

Заявления украинского лидера лишь частично отражаются на политике Вашингтона в отношении Москвы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Фото: flickr.com by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ путин трамп

Ранее издание Weapons and Strategy со ссылкой на бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена сообщило, что непреклонность Владимира Зеленского в вопросе территорий способствует сближению России и США.

По словам Барабанова, влияние заявлений Зеленского на российско-американские отношения не стоит переоценивать. Эксперт подчеркнул, что президент США Дональд Трамп в вопросах внешней политики действует прагматично, исходя из собственных стратегических интересов США, а не из идеологических установок.

"Для Трампа важна сама политическая программа, направленная на достижение договоренностей. Конкретные параметры соглашений для него не столь значимы. В определенной степени он учитывает российскую позицию, но говорить о полном совпадении интересов было бы неправильно. Подобное поведение для него неестественно", — пояснил он.

Политолог отметил, что ключевым ориентиром для Трампа остается экономическая выгода и сокращение внешнеполитических расходов. По его словам, американский лидер предпочитает переводить международные отношения из плоскости конфронтации в сферу делового взаимодействия.