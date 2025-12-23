Между Москвой и Вашингтоном — холодный расчет: что на самом деле важно для Трампа

Заявления украинского лидера лишь частично отражаются на политике Вашингтона в отношении Москвы. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.
Ранее издание Weapons and Strategy со ссылкой на бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена сообщило, что непреклонность Владимира Зеленского в вопросе территорий способствует сближению России и США.
По словам Барабанова, влияние заявлений Зеленского на российско-американские отношения не стоит переоценивать. Эксперт подчеркнул, что президент США Дональд Трамп в вопросах внешней политики действует прагматично, исходя из собственных стратегических интересов США, а не из идеологических установок.
"Для Трампа важна сама политическая программа, направленная на достижение договоренностей. Конкретные параметры соглашений для него не столь значимы. В определенной степени он учитывает российскую позицию, но говорить о полном совпадении интересов было бы неправильно. Подобное поведение для него неестественно", — пояснил он.
Политолог отметил, что ключевым ориентиром для Трампа остается экономическая выгода и сокращение внешнеполитических расходов. По его словам, американский лидер предпочитает переводить международные отношения из плоскости конфронтации в сферу делового взаимодействия.
"Трамп рассматривает международную политику прежде всего с точки зрения экономической эффективности. Он понимает, что традиционная американская геополитика приводит лишь к росту затрат, и стремится добиваться устойчивых договоренностей, которые будут выгодны Соединенным Штатам. Его принцип можно выразить просто: вместо войны — торговля и партнерство", — заключил Барабанов.
Падение цен на российские нефть и газ усиливают главного стратегического противника США — Китай.