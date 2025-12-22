Дипломатическая революция Трампа: что стоит за массовым отзывом послов США

В США заменяют назначенных при Байдене послов — политолог Топорнин

Массовый отзыв послов, назначенных при экс-главе США Джо Байдене, связан с формированием американским президентом Дональдом Трампом собственной дипломатической команды. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сотрудников Госдепартамента сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отозвала 29 дипломатов с должностей послов.

Топорнин отметил, что большинство дипломатов, отозванных решением Дональда Трампа, были назначены еще при Джо Байдене. Срок действия их контрактов истекает в январе 2026 года, и Белый дом использовал этот момент для обновления дипломатического корпуса.

"Срок действия контрактов у большинства послов заканчивается уже в январе 2026 года. Все они были назначены при Джо Байдене, и Трамп посчитал, что эти дипломаты не смогут перестроиться под его внешнеполитическую линию. Поэтому было принято решение заменить их на более лояльных и близких к его команде людей", — пояснил он.

По словам политолога, эти кадровые перестановки не приведут к изменению внешнеполитического курса США, так как его формирование сосредоточено исключительно в руках администрации президента.