Дипломатическая революция Трампа: что стоит за массовым отзывом послов США

Массовый отзыв послов, назначенных при экс-главе США Джо Байдене, связан с формированием американским президентом Дональдом Трампом собственной дипломатической команды. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сотрудников Госдепартамента сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа отозвала 29 дипломатов с должностей послов.
Топорнин отметил, что большинство дипломатов, отозванных решением Дональда Трампа, были назначены еще при Джо Байдене. Срок действия их контрактов истекает в январе 2026 года, и Белый дом использовал этот момент для обновления дипломатического корпуса.
"Срок действия контрактов у большинства послов заканчивается уже в январе 2026 года. Все они были назначены при Джо Байдене, и Трамп посчитал, что эти дипломаты не смогут перестроиться под его внешнеполитическую линию. Поэтому было принято решение заменить их на более лояльных и близких к его команде людей", — пояснил он.
По словам политолога, эти кадровые перестановки не приведут к изменению внешнеполитического курса США, так как его формирование сосредоточено исключительно в руках администрации президента.
"Послы не определяют направление внешней политики, а лишь выполняют указания, поступающие из Вашингтона. Определенное значение могут иметь только главы дипломатических миссий в крупных странах, например, Китае, России, Индии, Германии, Франции. А вот в небольших государствах их роль минимальна, и такие назначения не влияют на общую линию Вашингтона. В целом внешнеполитический курс США сейчас формируется лично Трампом и его ближайшими советниками", — заключил Топорнин.
