Неожиданный гость в США: сможет ли саммит G20 вновь собрать всех лидеров

Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин

Президент России может принять участие в саммите G20 в Майами, поскольку для этого нет никаких препятствий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трамп на саммите G20

Ранее РИА Новости со ссылкой на шерпу России в "Группе двадцати" Светлану Лукаш сообщили, что Соединенные Штаты, председательствующие в "Большой двадцатке", рассчитывают увидеть на итоговом саммите G20 в Майами всех лидеров стран, включая президента России Владимира Путина.

По словам Топорнина, участие Владимира Путина в саммите G20 в Майами вполне вероятно. Эксперт напомнил, что глава российского государства уже не раз принимал участие в подобных международных встречах, и сейчас нет обстоятельств, которые могли бы этому помешать.

"Президент Владимир Путин уже участвовал в международных саммитах, в том числе во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Я не вижу препятствий для его поездки в Майами, куда, по словам Трампа, приглашены все мировые лидеры. В этом приглашении нет ничего неожиданного — оно вполне логично с учетом формата "двадцатки". Если форум пройдет при полном составе участников, присутствие России будет естественным и закономерным", — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что успех саммита напрямую зависит от уровня представительства и активного участия всех ведущих держав. По его словам, значимость форума резко возрастает, когда в нем участвуют главы государств, а не их представители.

"Значимость встречи всегда выше, когда на ней присутствуют первые лица всех стран-участниц. Обычно "двадцатка" обсуждает глобальные вопросы — развитие мировой экономики, экологию, взаимодействие между Севером и Югом. На повестке всегда помощь беднейшим странам, снижение выбросов парниковых газов и иные темы, волнующие большинство государств мира. От того, какие проблемы выйдут на первый план к моменту саммита, будет зависеть и его итоговая повестка", — отметил он.

Топорнин добавил, что участие России в подобных встречах способствует укреплению конструктивного диалога и позволяет продвигать инициативы, касающиеся глобальной экономической стабильности.