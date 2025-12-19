Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искривление перегородки ухудшает носовое дыхание — оториноларинголог Кириченко
Регистрация IMEI повысит цифровую безопасность граждан — депутат Свинцов
Поиск двойника Земли начали с телескопа на Канарах – астрофизик Келоз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth

Неожиданный гость в США: сможет ли саммит G20 вновь собрать всех лидеров

Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Мир

Президент России может принять участие в саммите G20 в Майами, поскольку для этого нет никаких препятствий. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Трамп на саммите G20
Фото: commons.wikimedia.org by The White House, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трамп на саммите G20

Ранее РИА Новости со ссылкой на шерпу России в "Группе двадцати" Светлану Лукаш сообщили, что Соединенные Штаты, председательствующие в "Большой двадцатке", рассчитывают увидеть на итоговом саммите G20 в Майами всех лидеров стран, включая президента России Владимира Путина.

По словам Топорнина, участие Владимира Путина в саммите G20 в Майами вполне вероятно. Эксперт напомнил, что глава российского государства уже не раз принимал участие в подобных международных встречах, и сейчас нет обстоятельств, которые могли бы этому помешать.

"Президент Владимир Путин уже участвовал в международных саммитах, в том числе во встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже. Я не вижу препятствий для его поездки в Майами, куда, по словам Трампа, приглашены все мировые лидеры. В этом приглашении нет ничего неожиданного — оно вполне логично с учетом формата "двадцатки". Если форум пройдет при полном составе участников, присутствие России будет естественным и закономерным", — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что успех саммита напрямую зависит от уровня представительства и активного участия всех ведущих держав. По его словам, значимость форума резко возрастает, когда в нем участвуют главы государств, а не их представители.

"Значимость встречи всегда выше, когда на ней присутствуют первые лица всех стран-участниц. Обычно "двадцатка" обсуждает глобальные вопросы — развитие мировой экономики, экологию, взаимодействие между Севером и Югом. На повестке всегда помощь беднейшим странам, снижение выбросов парниковых газов и иные темы, волнующие большинство государств мира. От того, какие проблемы выйдут на первый план к моменту саммита, будет зависеть и его итоговая повестка", — отметил он.

Топорнин добавил, что участие России в подобных встречах способствует укреплению конструктивного диалога и позволяет продвигать инициативы, касающиеся глобальной экономической стабильности.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Снижение рождаемости косаток связано с нехваткой лосося — исследователь Джайлз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков
Священный бамбук укореняется лучше при зимней посадке — ouest-france
Рыба в рулете Мимоза должна быть раздавлена вилкой
ОКТО заявила о модернизации золотодобывающих активов — Алексей Толоконников
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.