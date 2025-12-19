Имидж взамен влияния: что заставляет Каю Каллас быть главным антироссийским голосом ЕС

Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков

Глава евродипломатии Кая Каллас сохраняет образ наиболее воинственного политика в Брюсселе, строя свою репутацию на русофобии и демонстративной жесткости в отношении России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: commons.wikimedia.org by Dati Bendo / European Union, 2025 / EC - Audiovisual Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Кая Каллас

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X написал, что Каллас отговаривает европейские страны от диалога с Россией, что может привести к войне.

По словам Бойкова, Каллас продолжает следовать той же линии, которую проводила во время премьерства в Эстонии. Он отметил, что среди прибалтийских политиков, занявших посты в структурах Евросоюза, преобладает воинственная риторика, основанная на демонстрации непримиримости к России.

"Кая Каллас — бывший премьер-министр Эстонии. Политики из стран Балтии, работающие в структурах Еврокомиссии, традиционно придерживаются жесткой антироссийской линии — это часть их устойчивого политического имиджа. Прибалтика на Западе воспринимается как регион самых непримиримых противников России. Каллас лишь укрепляет этот образ, стараясь сохранить узнаваемость и влияние в Брюсселе", — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что подобная позиция Каллас носит скорее демонстративный характер и не отражает реальной политики Евросоюза. Еврокомиссия, по его словам, не обладает полномочиями принимать ключевые внешнеполитические решения, а национальные правительства руководствуются своими интересами.