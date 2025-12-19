Глава евродипломатии Кая Каллас сохраняет образ наиболее воинственного политика в Брюсселе, строя свою репутацию на русофобии и демонстративной жесткости в отношении России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X написал, что Каллас отговаривает европейские страны от диалога с Россией, что может привести к войне.
По словам Бойкова, Каллас продолжает следовать той же линии, которую проводила во время премьерства в Эстонии. Он отметил, что среди прибалтийских политиков, занявших посты в структурах Евросоюза, преобладает воинственная риторика, основанная на демонстрации непримиримости к России.
"Кая Каллас — бывший премьер-министр Эстонии. Политики из стран Балтии, работающие в структурах Еврокомиссии, традиционно придерживаются жесткой антироссийской линии — это часть их устойчивого политического имиджа. Прибалтика на Западе воспринимается как регион самых непримиримых противников России. Каллас лишь укрепляет этот образ, стараясь сохранить узнаваемость и влияние в Брюсселе", — пояснил он.
Политолог подчеркнул, что подобная позиция Каллас носит скорее демонстративный характер и не отражает реальной политики Евросоюза. Еврокомиссия, по его словам, не обладает полномочиями принимать ключевые внешнеполитические решения, а национальные правительства руководствуются своими интересами.
"Еврокомиссия стремится взять на себя право определять внешнеполитический курс Европы в отношениях с Россией, однако на практике ей это не удается. Государства-члены исходят прежде всего из национальных интересов, поскольку они несут ответственность перед своими избирателями. Даже такие страны, как Бельгия, учитывают внутренние риски и не готовы одобрять решения, которые могут ударить по их экономике и правовой системе. Поэтому Каллас остается рупором антироссийской риторики, но ее слова практически не влияют на реальную политику ЕС", — заключил Бойков.
