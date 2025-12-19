Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Искривление перегородки ухудшает носовое дыхание — оториноларинголог Кириченко
Регистрация IMEI повысит цифровую безопасность граждан — депутат Свинцов
Поиск двойника Земли начали с телескопа на Канарах – астрофизик Келоз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth

Имидж взамен влияния: что заставляет Каю Каллас быть главным антироссийским голосом ЕС

Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков
Мир

Глава евродипломатии Кая Каллас сохраняет образ наиболее воинственного политика в Брюсселе, строя свою репутацию на русофобии и демонстративной жесткости в отношении России. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Кая Каллас
Фото: commons.wikimedia.org by Dati Bendo / European Union, 2025 / EC - Audiovisual Service, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кая Каллас

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X написал, что Каллас отговаривает европейские страны от диалога с Россией, что может привести к войне.

По словам Бойкова, Каллас продолжает следовать той же линии, которую проводила во время премьерства в Эстонии. Он отметил, что среди прибалтийских политиков, занявших посты в структурах Евросоюза, преобладает воинственная риторика, основанная на демонстрации непримиримости к России.

"Кая Каллас — бывший премьер-министр Эстонии. Политики из стран Балтии, работающие в структурах Еврокомиссии, традиционно придерживаются жесткой антироссийской линии — это часть их устойчивого политического имиджа. Прибалтика на Западе воспринимается как регион самых непримиримых противников России. Каллас лишь укрепляет этот образ, стараясь сохранить узнаваемость и влияние в Брюсселе", — пояснил он.

Политолог подчеркнул, что подобная позиция Каллас носит скорее демонстративный характер и не отражает реальной политики Евросоюза. Еврокомиссия, по его словам, не обладает полномочиями принимать ключевые внешнеполитические решения, а национальные правительства руководствуются своими интересами.

"Еврокомиссия стремится взять на себя право определять внешнеполитический курс Европы в отношениях с Россией, однако на практике ей это не удается. Государства-члены исходят прежде всего из национальных интересов, поскольку они несут ответственность перед своими избирателями. Даже такие страны, как Бельгия, учитывают внутренние риски и не готовы одобрять решения, которые могут ударить по их экономике и правовой системе. Поэтому Каллас остается рупором антироссийской риторики, но ее слова практически не влияют на реальную политику ЕС", — заключил Бойков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Новости спорта
Пять базовых упражнений снижают жировую массу на животе — Alfavita
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Садоводство, цветоводство
Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Популярное
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее

Узнайте о жиме Паллофа – эффективной альтернативе планке для укрепления мышц кора, защиты спины и улучшения осанки. Пошаговая инструкция и советы экспертов.

Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Длина крокодила Лолонга достигла 6,17 м при массе свыше тонны — CPG
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер Сюжет о похищении детей Крампусом закрепился в фольклоре — антрополог Хайд Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Не цветы и не признания: поступок Воробьёва через два дня после встречи с Гарифуллиной стал решающим
Последние материалы
Снижение рождаемости косаток связано с нехваткой лосося — исследователь Джайлз
Металлический шум на холостых отнесли к износу глушителя
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 16%
Препятствий для визита Путина на саммит G20 нет — политолог Топорнин
Вода, холод и минимальный макияж улучшают внешний вид уставшей кожи — Vogue
Кая Каллас строит карьеру на антироссийской риторике — политолог Бойков
Священный бамбук укореняется лучше при зимней посадке — ouest-france
Рыба в рулете Мимоза должна быть раздавлена вилкой
ОКТО заявила о модернизации золотодобывающих активов — Алексей Толоконников
Снижение ставки ЦБ не даст быстрого эффекта для экономики — экономист Беляев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.