Пощечина от реальности: чем для евролидеров обернулся провал с замороженными активами РФ

Мерц и фон дер Ляйен понесли политические потери — политолог Швейцер

Попытка Евросоюза распорядиться замороженными российскими активами изначально не имела смысла и закончилась репутационным поражением. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Ранее газета The New York Times сообщила, что отказ лидеров Евросоюза согласовать прямую экспроприацию замороженных активов России стал серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По словам Швейцера, сама идея заморозки российских активов изначально была ошибочной и политически бесперспективной. Политолог отметил, что европейские власти с самого начала знали масштаб взаимных вложений, но все равно пошли на этот шаг, что обернулось для них провалом.

"Эта история с замороженными активами изначально была бессмысленной. Всем было известно, сколько у Европы наших средств и сколько у нас их денег. Поэтому непонятно, зачем они вообще ввязались в эту авантюру. В политическом плане они, безусловно, проиграли — и получили заслуженную оплеуху", — подчеркнул он.

Политолог добавил, что провал решения по активам негативно сказался на доверии к руководству Евросоюза. По мнению политолога, на фоне растущего влияния США и внутренних разногласий европейские лидеры выглядят неубедительно и теряют поддержку общества.

"Сегодня фигура американского президента играет ключевую роль, и он действует исключительно в собственных интересах. На этом фоне нынешние европейские лидеры выглядят крайне слабо. Их рейтинги, в том числе у Мерца и фон дер Ляйен, пойдут вниз, и это станет очевидно на предстоящих выборах. Возможно, кто-то из них сумеет удержаться у власти, но политические позиции серьезно ослабли", — отметил Швейцер.

Он подчеркнул, что последствия саммита в Брюсселе будут отражены в изменении политического баланса внутри Евросоюза. Германия и Еврокомиссия потеряли очки, тогда как позиции Италии и ряда восточноевропейских стран, напротив, укрепились.