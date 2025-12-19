Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пощечина от реальности: чем для евролидеров обернулся провал с замороженными активами РФ

Мерц и фон дер Ляйен понесли политические потери — политолог Швейцер
Мир

Попытка Евросоюза распорядиться замороженными российскими активами изначально не имела смысла и закончилась репутационным поражением. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Ранее газета The New York Times сообщила, что отказ лидеров Евросоюза согласовать прямую экспроприацию замороженных активов России стал серьезным политическим поражением для канцлера Германии Фридриха Мерца и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По словам Швейцера, сама идея заморозки российских активов изначально была ошибочной и политически бесперспективной. Политолог отметил, что европейские власти с самого начала знали масштаб взаимных вложений, но все равно пошли на этот шаг, что обернулось для них провалом.

"Эта история с замороженными активами изначально была бессмысленной. Всем было известно, сколько у Европы наших средств и сколько у нас их денег. Поэтому непонятно, зачем они вообще ввязались в эту авантюру. В политическом плане они, безусловно, проиграли — и получили заслуженную оплеуху", — подчеркнул он.

Политолог добавил, что провал решения по активам негативно сказался на доверии к руководству Евросоюза. По мнению политолога, на фоне растущего влияния США и внутренних разногласий европейские лидеры выглядят неубедительно и теряют поддержку общества. 

"Сегодня фигура американского президента играет ключевую роль, и он действует исключительно в собственных интересах. На этом фоне нынешние европейские лидеры выглядят крайне слабо. Их рейтинги, в том числе у Мерца и фон дер Ляйен, пойдут вниз, и это станет очевидно на предстоящих выборах. Возможно, кто-то из них сумеет удержаться у власти, но политические позиции серьезно ослабли", — отметил Швейцер.

Он подчеркнул, что последствия саммита в Брюсселе будут отражены в изменении политического баланса внутри Евросоюза. Германия и Еврокомиссия потеряли очки, тогда как позиции Италии и ряда восточноевропейских стран, напротив, укрепились.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
