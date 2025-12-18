Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение

Конфликт РФ и Запада выходит за пределы геополитики — политолог Нарочницкая
Мир

Противостояние России и Запада носит фундаментальный цивилизационный характер и не сводится к борьбе за ресурсы или влияние, отметила ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, главный редактор портала и журнала "Перспективы" Екатерина Нарочницкая. О причинах системного неприятия интересов России Европой эксперт рассказала в эфире Pravda.Ru.

Нарочницкая пояснила, что конфликт между Россией и западными странами имеет более глубокую основу, чем традиционные геополитические или экономические разногласия. По ее словам, речь идет о столкновении разных представлений о мировом развитии и месте цивилизации в глобальном устройстве.

"Противостояние, достигшее очень высокой степени остроты между Россией и Западом, имеет фундаментальную цивилизационную, проектную и геополитическую природу. Речь идет фактически о том, по какому пути пойдет в мировое развитие человеческой цивилизации. Россия — это страна цивилизации, это огромное держава, и она себя представляет именно мир цивилизационный и геополитический мир", — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что Запад традиционно исходит из идеи собственного превосходства, которая периодически выходит на первый план и определяет его политику в отношении других центров силы. В этом контексте Россия воспринимается не как обычное государство, а как самостоятельный цивилизационный проект, бросающий вызов сложившемуся порядку.

"Фундаментальная идея собственного превосходства периодически доминирует и не умирает. Россия бросила открытый вызов доминированию постзападных элит", — подчеркнула Нарочницкая.

Полная запись разговора с Екатериной Нарочницкой будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

