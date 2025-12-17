Имидж Европейского союза подорван не финансовыми решениями, а многочисленными коррупционными скандалами среди его руководства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.
Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что отказ Евросоюза предоставить Украине "репарационный кредит" из замороженных российских активов станет катастрофой для репутации ЕС в мире.
Адилова отметила, что Евросоюз пытается найти средства на помощь Украине всеми возможными способами, при этом часто нарушая собственные законы и устоявшиеся институты. По ее словам, европейская бюрократия переживает системный кризис доверия, усугубленный громкими коррупционными делами.
"Имидж Евросоюза серьезно пошатнулся из-за серии коррупционных скандалов, в которые оказались вовлечены высокопоставленные чиновники ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фигурирует в деле о закупке лекарств, детали которого уже стали достоянием СМИ и подтверждают достоверность обвинений. После ухода с поста ей, как и ряду других европейских чиновников, может грозить уголовное преследование", — подчеркнула политолог.
Она отметила, что разговоры о репутационных рисках Евросоюза используются как инструмент информационного воздействия. По словам Адиловой, подобные публикации в западных СМИ представляют собой контролируемые утечки, позволяющие оценить реакцию общества и медиа на действия европейских властей.
"Подобные сообщения сознательно распространяются, чтобы отследить реакцию общества и журналистов. Это способ понять, как воспринимаются действия Евросоюза и где проходит предел терпимости аудитории. Чем негативнее реакция, тем осторожнее они действуют в дальнейшем. Таким образом, это часть продуманной стратегии по управлению общественным мнением", — заключила Адилова.
