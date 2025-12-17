Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Репутация Европы под ударом: какой внутренний враг разрушает имидж Евросоюза

Коррупция стала главной угрозой имиджу ЕС — политолог Адилова
Мир

Имидж Европейского союза подорван не финансовыми решениями, а многочисленными коррупционными скандалами среди его руководства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Флаг Европейского Союза
Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Флаг Европейского Союза

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что отказ Евросоюза предоставить Украине "репарационный кредит" из замороженных российских активов станет катастрофой для репутации ЕС в мире.

Адилова отметила, что Евросоюз пытается найти средства на помощь Украине всеми возможными способами, при этом часто нарушая собственные законы и устоявшиеся институты. По ее словам, европейская бюрократия переживает системный кризис доверия, усугубленный громкими коррупционными делами.

"Имидж Евросоюза серьезно пошатнулся из-за серии коррупционных скандалов, в которые оказались вовлечены высокопоставленные чиновники ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фигурирует в деле о закупке лекарств, детали которого уже стали достоянием СМИ и подтверждают достоверность обвинений. После ухода с поста ей, как и ряду других европейских чиновников, может грозить уголовное преследование", — подчеркнула политолог.

Она отметила, что разговоры о репутационных рисках Евросоюза используются как инструмент информационного воздействия. По словам Адиловой, подобные публикации в западных СМИ представляют собой контролируемые утечки, позволяющие оценить реакцию общества и медиа на действия европейских властей.

"Подобные сообщения сознательно распространяются, чтобы отследить реакцию общества и журналистов. Это способ понять, как воспринимаются действия Евросоюза и где проходит предел терпимости аудитории. Чем негативнее реакция, тем осторожнее они действуют в дальнейшем. Таким образом, это часть продуманной стратегии по управлению общественным мнением", — заключила Адилова.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
