Репутация Европы под ударом: какой внутренний враг разрушает имидж Евросоюза

Имидж Европейского союза подорван не финансовыми решениями, а многочисленными коррупционными скандалами среди его руководства. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала профессор Российского государственного гуманитарного университета, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ, доктор политических наук Людмила Адилова.

Фото: commons.wikimedia.org by GrandCelinien, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Флаг Европейского Союза

Ранее издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что отказ Евросоюза предоставить Украине "репарационный кредит" из замороженных российских активов станет катастрофой для репутации ЕС в мире.

Адилова отметила, что Евросоюз пытается найти средства на помощь Украине всеми возможными способами, при этом часто нарушая собственные законы и устоявшиеся институты. По ее словам, европейская бюрократия переживает системный кризис доверия, усугубленный громкими коррупционными делами.

"Имидж Евросоюза серьезно пошатнулся из-за серии коррупционных скандалов, в которые оказались вовлечены высокопоставленные чиновники ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фигурирует в деле о закупке лекарств, детали которого уже стали достоянием СМИ и подтверждают достоверность обвинений. После ухода с поста ей, как и ряду других европейских чиновников, может грозить уголовное преследование", — подчеркнула политолог.

Она отметила, что разговоры о репутационных рисках Евросоюза используются как инструмент информационного воздействия. По словам Адиловой, подобные публикации в западных СМИ представляют собой контролируемые утечки, позволяющие оценить реакцию общества и медиа на действия европейских властей.