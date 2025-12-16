Связи крепнут без громких заявлений: Грузия пошла против ожиданий Запада

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мир

Отношения между Россией и Грузией при нынешнем правительстве Тбилиси развиваются конструктивно и без формального восстановления дипломатических связей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал политолог, доктор политических наук и программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов.

Грузинский флаг
Фото: flickr.com by Frank Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Грузинский флаг

Ранее РИА Новости со ссылкой на директора Четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаила Калугина сообщили, что Москва всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией, если та не станет "разменной монетой" в политических играх против России.

По словам Барабанова, при нынешнем руководстве Грузии взаимодействие двух стран развивается в стабильном и прагматичном ключе. Политолог отметил, что Тбилиси демонстрирует взвешенный подход во внешней политике и не поддается давлению антироссийских сил.

"При нынешнем правительстве Грузии отношения двух стран в целом развиваются конструктивно. Мы видели взвешенный подход грузинского руководства к международным вопросам и восстановление прямого авиасообщения. Этот процесс идет поступательно и отражает заинтересованность обеих сторон в диалоге", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что вопрос восстановления дипломатических отношений остается сложным, так как признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии для Грузии по-прежнему является принципиальным препятствием. Тем не менее, отсутствие посольств не мешает практическому развитию двусторонних связей.

"Даже без восстановления дипотношений взаимодействие развивается достаточно поступательно. Грузинское правительство контролирует внутриполитическую ситуацию, не поддаваясь давлению оппозиции, которая традиционно придерживается антироссийских взглядов. Это позволяет сохранять стабильный и прагматичный характер отношений", — отметил Барабанов.

Политолог подчеркнул, что нормализация связей с Тбилиси имеет для Москвы умеренный, но ощутимый экономический смысл. По его словам, потенциал двустороннего сотрудничества включает торговлю, транзитные маршруты через Грузию в Армению и значительный туристический поток, что способствует развитию гуманитарных и экономических контактов.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
