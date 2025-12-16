Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вокруг НАТО сгущаются слухи: разговоры о распаде приняли новый оборот

НАТО не представляет прямой угрозы для России – политолог Топорнин
Мир

Распад НАТО в обозримом будущем крайне маловероятен, поскольку США и европейские союзники заинтересованы в сохранении альянса. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Флаг Нато
Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Нато

Ранее "АБН24" со ссылкой на китайское издание Baijiahao сообщило, что Россия может получить неожиданный подарок от США — распад НАТО.

По словам Топорнина, разговоры о распаде Североатлантического альянса не имеют под собой реальных оснований. Даже при существующих разногласиях внутри блока и критике отдельных членов со стороны американских политиков США остаются главным гарантом существования НАТО.

"Говорить о распаде НАТО сегодня, на мой взгляд, наивно. Даже президент США Дональд Трамп, критикуя союзников за то, что они недостаточно финансируют альянс и призывая увеличить взносы, неоднократно подчеркивал, что США останутся частью блока. Вашингтон заинтересован в НАТО, потому что это инструмент влияния и гарант стабильности в Европе", — пояснил политолог.

Он отметил, что Североатлантический альянс по своей сути является оборонительным объединением, деятельность которого направлена на поддержание международной безопасности, а не на развязывание конфликтов.

"НАТО не является угрозой для России. Это оборонительная организация, и это зафиксировано в ее уставе. За все десятилетия существования блока не было единой крупной военной операции, проведенной под его командованием. Отдельные страны — члены альянса действительно участвовали в конфликтах, например США в Афганистане или Франция в Ливии, но это были их национальные инициативы, а не решения НАТО", — подчеркнул Топорнин.

Он добавил, что в условиях сохраняющегося конфликта между Россией и Украиной страны НАТО, напротив, сплотились еще больше. По его словам, США рассматривают альянс как ключевой инструмент сдерживания и обеспечения стабильности в Европе, а европейские государства — как гарантию собственной безопасности.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
