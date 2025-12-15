Евросоюз в ярости: русофилы оказались в санкционном списке

Санкции Евросоюза против русофилов косвенно затронули и граждан ЕС

Евросоюз в очередной раз обновил свой санкционный перечень, и это обновление демонстрирует одновременно и злость, и нелепость.

Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евросоюз

Под ограничения попало Международное движение русофилов, и это выглядит как "наказание" за нежелание европейцев вступать в конфликт с Россией. Похоже, что функционеры ЕС действуют в порыве бессильной ярости.

Неожиданные "жертвы"

Новый санкционный список включает также неожиданные фигуры. Например, в нём оказался гражданин США, бывший помощник шерифа из Флориды Джон Марк Дуган. Также под санкции попал 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС РФ, базирующийся в Калининграде. "Наказали" и европейских военных корреспондентов — бывшего французского десантника Ксавье Моро и экс-советника НАТО, отставного швейцарского полковника Жака Бо. Досталось и украинской журналистке Диане Панченко, критикующей политику киевского режима и разоблачающей действия команды Зеленского, сообщает "Царьград".

Удар по своим

Санкции ЕС подразумевают запрет на въезд в страны союза и заморозку активов. Однако, учитывая, что в Международном движении русофилов состоят граждане стран ЕС, возникает вопрос: не бьют ли европейские чиновники по своим же гражданам?

Плоды уже имеются

Примечательно, что санкции против русофилов были введены сразу после Третьего конгресса движения, на котором были представлены 51 страна, включая 12 из ЕС. Это свидетельствует о растущем влиянии движения, по словам учредителя "Царьграда" Константина Малофеева. Он подчеркнул, что внесение в санкционный список ЕС говорит о том, что их деятельность приносит плоды.

Некомпетентность бюрократов

Малофеев также отметил некомпетентность евросоюзовских чиновников, указав на то, что Международное движение русофилов не является юридическим лицом. По его мнению, ЕС управляют "кровожадные, но придурковатые чиновники", которых, он надеется, скоро уволят. Философ Александр Дугин, комментируя санкции, выразил уверенность, что теперь движение будет развиваться ещё быстрее.