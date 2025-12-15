Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правительство готовит ударный план для борьбы с теневой экономикой
Подземные туннели в Южной Америке могли вырыть древние ленивцы — Earth
Мама и свекровь Натали вместе с ней потеряли своих мужей
Оскорбления и обобщения разрушают отношения — психолог Метелина
Озеро Тахо сохраняет видимость дна на глубине 20 метров — учёные
Прием пищи за 3 часа до Нового года спасет от переедания — диетолог Кованова
Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина
Сатиновые и увлажняющие матовые помады вошли в тренды рождественского макияжа
Китайские бренды обошли корейские по оснащению моделей

Евросоюз в ярости: русофилы оказались в санкционном списке

Санкции Евросоюза против русофилов косвенно затронули и граждан ЕС
Мир

Евросоюз в очередной раз обновил свой санкционный перечень, и это обновление демонстрирует одновременно и злость, и нелепость.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Олаф Косинский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евросоюз

Под ограничения попало Международное движение русофилов, и это выглядит как "наказание" за нежелание европейцев вступать в конфликт с Россией. Похоже, что функционеры ЕС действуют в порыве бессильной ярости.

Неожиданные "жертвы"

Новый санкционный список включает также неожиданные фигуры. Например, в нём оказался гражданин США, бывший помощник шерифа из Флориды Джон Марк Дуган. Также под санкции попал 142-й батальон радиоэлектронной борьбы ВС РФ, базирующийся в Калининграде. "Наказали" и европейских военных корреспондентов — бывшего французского десантника Ксавье Моро и экс-советника НАТО, отставного швейцарского полковника Жака Бо. Досталось и украинской журналистке Диане Панченко, критикующей политику киевского режима и разоблачающей действия команды Зеленского, сообщает "Царьград".

Удар по своим

Санкции ЕС подразумевают запрет на въезд в страны союза и заморозку активов. Однако, учитывая, что в Международном движении русофилов состоят граждане стран ЕС, возникает вопрос: не бьют ли европейские чиновники по своим же гражданам?

Плоды уже имеются

Примечательно, что санкции против русофилов были введены сразу после Третьего конгресса движения, на котором были представлены 51 страна, включая 12 из ЕС. Это свидетельствует о растущем влиянии движения, по словам учредителя "Царьграда" Константина Малофеева. Он подчеркнул, что внесение в санкционный список ЕС говорит о том, что их деятельность приносит плоды.

Некомпетентность бюрократов

Малофеев также отметил некомпетентность евросоюзовских чиновников, указав на то, что Международное движение русофилов не является юридическим лицом. По его мнению, ЕС управляют "кровожадные, но придурковатые чиновники", которых, он надеется, скоро уволят. Философ Александр Дугин, комментируя санкции, выразил уверенность, что теперь движение будет развиваться ещё быстрее.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Домашние животные
Косатки подплывают к тающим ледникам Гренландии
Аномалия течений в Бенгальском заливе опровергла модель Экмана — ScinceAdvances
Наука и техника
Аномалия течений в Бенгальском заливе опровергла модель Экмана — ScinceAdvances
Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Домашние животные
Змееголов дышит атмосферным воздухом при нехватке кислорода
Популярное
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето

Быстрорастущая лиана способна всего за три недели закрыть забор плотной фиолетовой изгородью. Почему долихос выбирают дачники и как добиться лучшего результата.

Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Колумб загрузил около 1000 тонн бискотти для экспедиций — историк Лоуренс В. Мотт Игорь Буккер Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Последние материалы
Учет доходов и расходов помогает начать копить деньги — консультант Никитина
Сатиновые и увлажняющие матовые помады вошли в тренды рождественского макияжа
Китайские бренды обошли корейские по оснащению моделей
Потепление в Арктике сохранится на уровне 1,5 °C — климатолог Майкл Мередит
Корица ускоряет метаболизм за счёт термогенного эффекта — Dumazahrada
Бархатцы используют для защиты посадок от вредителей — Сiceksel
Фитнес-мифы для снижения веса опровергли — тренер Гуфранова
Онбординг в компаниях выстроен для снижения рисков адаптации — эксперт Булкина
Бытовая техника может создает помехи работе Wi-Fi роутера
Взрослым можно съедать до пяти мандаринов в день — диетолог Писарева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.