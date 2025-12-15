Вечный переговорщик: что скрывается за дипломатической активностью Зеленского

Зеленскому выгодно затягивать переговоры с Россией — политолог Бойков

Владимиру Зеленскому выгодно сохранять формат переговоров с Россией, поскольку сам процесс укрепляет его политические позиции. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Украины, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Зеленский (03-03-2022)

Ранее "Газета.ру" со ссылкой на украинский источник сообщила, что Зеленский заявил, что в случае провала нынешних переговоров по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой "надо будет взять себя в руки и найти другой путь".

По словам Бойкова, сам факт переговоров с западными лидерами выгоден Зеленскому, поскольку поддерживает его статус на международной арене. Он использует этот процесс как инструмент политического выживания — пока с ним ведут диалог, он остается легитимным и востребованным.

"Пока идут переговоры, Зеленский нужен. Он пользуется тем, что с ним общаются высокопоставленные политики, например, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. Это своего рода защита для него как политической фигуры. Зеленскому выгодно, чтобы переговоры продолжались как можно дольше — хоть еще лет десять. Других реальных вариантов у него сейчас просто нет", — отметил Бойков.

Политолог добавил, что подобная стратегия позволяет Киеву сохранять видимость активности и управляемости, даже несмотря на продолжающиеся потери территорий. По его словам, для Зеленского само существование украинской государственности уже воспринимается как победа, поскольку сохраняется юридическая форма страны и ее международное признание.