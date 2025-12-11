За кулисами переговоров растет напряжение: почему Москва игнорирует западные мирные инициативы

Россия не рассматривает возможность уступок по Украине – политолог Топорнин

Москва не планирует идти на уступки и сохраняет уверенность в достижении своих целей в рамках специальной военной операции. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: Кировский районный исполнительный комитет by БелТА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Переговоры между Россией и Украиной в Белоруссии

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщила, что Украина может отказаться от части территорий в обмен на взаимные уступки со стороны России.

По словам Топорнина, в настоящее время Россия не видит оснований для пересмотра своей позиции. Если бы Москва была готова обсуждать уступки, переговорный процесс уже шел бы при посредничестве американской администрации и других западных партнеров.

"Со стороны России никаких уступок пока не предусматривается. Если бы это было так, Москва давно уже участвовала бы в переговорном процессе и с помощью американской администрации обсуждала возможные варианты компромисса. Судя по заявлениям российских руководителей, они довольны ходом и темпами специальной военной операции", — пояснил эксперт.

Он отметил, что на Западе продолжаются обсуждения различных мирных инициатив, однако Россия в них участия не принимает. По мнению Топорнина, украинская сторона демонстрирует готовность к диалогу преимущественно под давлением США.

"Сейчас звучат разные предложения — то американский план из 28 пунктов, то новые документы с сокращенным перечнем условий. Но Россия в этих обсуждениях не участвует. Зеленский вынужден лавировать под давлением Вашингтона, который настаивает на уступках. Поэтому Киев пытается сохранить видимость переговорного процесса, не предлагая при этом реальных решений", — отметил политолог.

Он добавил, что при нынешнем уровне разногласий говорить о подписании мирного соглашения в обозримом будущем преждевременно. По словам Топорнина, переговорный процесс развивается медленно, поскольку стороны пока не смогли согласовать ключевые параметры будущих договоренностей. Он отметил, что обсуждаемые планы продолжают вызывать многочисленные замечания и требуют дальнейшей доработки, поэтому достижение реального компромисса возможно лишь в более отдаленной перспективе.