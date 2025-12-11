Вердикт, которого боится Запад: что изменит решение о геноциде в отношении Украины

Признание Украины виновной в геноциде маловероятно – юрист Ванин

Признание Украины виновной в геноциде может повлечь серьезные экономические и политические последствия, включая иски о репарациях и изменение международных позиций страны. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

Ранее "Лента.ру" сообщила, что Международный суд ООН допустил возможность признания Украины виновной в геноциде мирного населения Донбасса в период с 2014 по 2025 год.

По словам Ванина, вероятность того, что суд действительно примет решение о признании Украины виновной, крайне мала. Он отметил, что международные структуры, связанные с ООН, сегодня находятся под сильным политическим влиянием, что делает вынесение подобного вердикта маловероятным.

"Возможно, такой иск будет рассмотрен, но принятие решения о признании Украины виновной я оцениваю как крайне маловероятное, поскольку ООН и аффилированные с ней структуры в настоящее время в значительной степени политически ангажированы", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что в случае, если такое решение все же будет принято, Украина может столкнуться с масштабными последствиями. Это откроет путь для исков о репарациях и компенсациях, а также изменит отношение к Киеву со стороны мирового сообщества. Ванин также отметил, что западные союзники Украины сделают все возможное, чтобы подобного исхода избежать и продолжат поддержку Киева, пока в руководстве их стран не произойдут политические перемены.