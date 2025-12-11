Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки воспринимают звуки салюта как прямую угрозу жизни — эксперты
Переработка алюминия на орбите может снизить стоимость будущих миссий — Earth
Россия не рассматривает возможность уступок по Украине – политолог Топорнин
Водитель с телефоном чуть не сбил Регину Тодоренко с детьми
Программы с акцентом на кор улучшают осанку и снижают нагрузку на спину
Марк Богатырёв развёлся с Татьяной Арнтгольц
Ежедневная уборка снижает накопление грязи и упрощает поддержание чистоты дома
Фруктовые смеси применяются для ухода за сухой кожей стоп в холодное время — Malatec
Возврат роста давления после отмены терапии отметил кардиолог Конев

Вердикт, которого боится Запад: что изменит решение о геноциде в отношении Украины

Признание Украины виновной в геноциде маловероятно – юрист Ванин
Мир

Признание Украины виновной в геноциде может повлечь серьезные экономические и политические последствия, включая иски о репарациях и изменение международных позиций страны. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин.

Флаг Украины
Фото: commons.wikimedia.org by President.gov.ua, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Флаг Украины

Ранее "Лента.ру" сообщила, что Международный суд ООН допустил возможность признания Украины виновной в геноциде мирного населения Донбасса в период с 2014 по 2025 год.

По словам Ванина, вероятность того, что суд действительно примет решение о признании Украины виновной, крайне мала. Он отметил, что международные структуры, связанные с ООН, сегодня находятся под сильным политическим влиянием, что делает вынесение подобного вердикта маловероятным.

"Возможно, такой иск будет рассмотрен, но принятие решения о признании Украины виновной я оцениваю как крайне маловероятное, поскольку ООН и аффилированные с ней структуры в настоящее время в значительной степени политически ангажированы", — подчеркнул юрист.

Он  добавил, что в случае, если такое решение все же будет принято, Украина может столкнуться с масштабными последствиями. Это откроет путь для исков о репарациях и компенсациях, а также изменит отношение к Киеву со стороны мирового сообщества. Ванин также отметил, что западные союзники Украины сделают все возможное, чтобы подобного исхода избежать и продолжат поддержку Киева, пока в руководстве их стран не произойдут политические перемены.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Недвижимость
Нарушение прав семей с детьми при аренде квартир указал активист Иванов
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Домашние животные
Гигантский люциан достигает 2,5 метра и более 400 кг — подтвердили учёные
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Садоводство, цветоводство
Циннии нужен лёгкий, рыхлый, дренированный грунт — Revista Oeste
Популярное
Пресс тренируется без коврика: простое скручивание стоя работает лучше, чем многие сложные техники

Rак часто необходимо тренироваться, чтобы достичь устойчивых результатов. Рекомендации специалистов о роли регулярности и необходимой частоте тренировок.

Скручивание стоя предложили как простое упражнение для мышц кора
В АИ-92 разрешили добавлять до десяти процентов этанола
Обновлённый бензин ударит по кошелькам: топливные системы старых машин могут посыпаться лавиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Колени перестают скрипеть, а спина — ныть: как медленные движения тайцзи возвращают телу подвижность
Цифровые аватары умерших затрудняют принятие утраты — исследователь Шисей Тэй Вероника Эйнуллаева У Жириновского числилось 13 авто на апрель 2022 года Сергей Милешкин Возраст звёзд влияет на яркость сверхновых Ia — астроном Ён Ук Ли Игорь Буккер
Освобождение Северска: ВСУ отступили, открыв путь к Славянску и Краматорску
Слишком хороши, чтобы скрывать: пять оттенков, которые превращают зрелые руки в эталон стиля
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Планка меняет тело быстрее тренажёрки: упражнение, которое работает на все мышцы сразу
Последние материалы
Боевые действия китайских J-15B вызвали панику в Японии — MWM
Водитель с телефоном чуть не сбил Регину Тодоренко с детьми
Гороскоп отмечает союзы, где стихии усиливают качества пары
Программы с акцентом на кор улучшают осанку и снижают нагрузку на спину
Инцидент с Глорией Рамирес привёл к обморокам 24 медиков в больнице — Pictolic
Марк Богатырёв развёлся с Татьяной Арнтгольц
Ежедневная уборка снижает накопление грязи и упрощает поддержание чистоты дома
Фруктовые смеси применяются для ухода за сухой кожей стоп в холодное время — Malatec
Признание Украины виновной в геноциде маловероятно – юрист Ванин
Возврат роста давления после отмены терапии отметил кардиолог Конев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.