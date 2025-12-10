Азию втягивают в большую игру: Вашингтон уже двигает ключевые фигуры

Вашингтон продвигает идею азиатского аналога НАТО — политолог Кашин

Соединенные Штаты стремятся преобразовать систему двусторонних союзов в Азии в единую многостороннюю структуру, напоминающую НАТО. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, военный эксперт и экономист, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василий Кашин.

Фото: commons.wikimedia.org by KimonBerlin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Шанхай, Китай

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что "зародыши НАТО", появляющиеся на Востоке, несут дополнительные угрозы РФ и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

По словам Кашина, Вашингтон уже несколько лет ведет активную работу по формированию нового формата безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США пытаются объединить своих ключевых партнеров — Японию, Южную Корею и Австралию — в рамках единой системы военного взаимодействия.

"Еще при предыдущем премьер-министре Японии звучали заявления о необходимости создания азиатского НАТО. США действительно работают над тем, чтобы превратить сеть двусторонних союзов в многосторонние механизмы. Первым шагом к этому стало развитие трехстороннего военного сотрудничества между Японией, Южной Кореей и США. В последние годы лидеры этих стран, а также Австралии и Новой Зеландии регулярно участвуют в саммитах НАТО, перенимая опыт и согласовывая совместные инициативы", — отметил Кашин.

Эксперт пояснил, что такая трансформация несет риски не только для России, но и для государств Юго-Восточной Азии. По его словам, вовлечение региональных стран в американскую систему союзов может поставить их перед выбором между Китаем и США, что создаст дополнительное напряжение и осложнит экономические связи в регионе.

"В Юго-Восточной Азии есть страны, которые уже сотрудничают с США в сфере безопасности — это Филиппины, Таиланд и Сингапур. Однако большинство государств региона стараются избегать конфронтации и сохранять нейтралитет. Китай играет слишком большую роль в их экономиках, чтобы они могли позволить себе открыто встать на сторону Вашингтона", — подчеркнул Кашин.

Он отметил, что для России основная угроза носит экономический характер. Если страны Юго-Восточной Азии окажутся глубоко вовлечены в американскую систему союзов, им придется придерживаться санкционной политики США и ограничивать сотрудничество с Москвой.

Сейчас, пояснил эксперт, формальные санкции против России действуют только в Японии, Южной Корее и Сингапуре, но дальнейшее укрепление блоковой дисциплины может привести к расширению этих мер. По словам Кашина, до создания в Азии полноценного военного альянса, подобного НАТО, дело вряд ли дойдет, однако сам процесс его формирования уже представляет серьезную угрозу и требует внимания со стороны России и Китая.