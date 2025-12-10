Европа подлила масла в огонь: реакция Трампа на визит Зеленского насторожила Киев

Европейский план перемирия вызвал раздражение у Трампа — политолог Барабанов

Поездка Владимира Зеленского в Европу вызвала раздражение у президента США Дональда Трампа и поставила Киев в сложное положение между Вашингтоном и европейскими партнерами. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал российский историк и политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай", доктор политических наук, заведующий кафедрой политики Европейского Союза МГИМО Олег Барабанов.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон назвал бесполезной поездку Владимира Зеленского в Лондон за финансовой помощью после обвинений в коррупции и масштабного расследования в связи с этим на Украине.

По словам Барабанова, реакция Дональда Трампа на европейские инициативы по украинскому урегулированию показала, что Вашингтон не готов мириться с активностью союзников. Американский лидер, отметил политолог, воспринял визит Зеленского в Европу и обсуждение альтернативного плана перемирия как попытку обойти его позицию.

"Дональд Трамп достаточно жестко отреагировал на поездку Владимира Зеленского и представленный в Европе альтернативный план перемирия. Очевидно, что активность европейских партнеров вызывает у него раздражение. Похоже, Зеленский понимает, что избежать давления со стороны Трампа ему не удастся", — отметил он.

Политолог добавил, что в ближайшие дни станет ясно, насколько Трамп готов учитывать позицию Европы. По словам эксперта, американский лидер способен быстро менять тональность своих заявлений, поэтому дальнейшее развитие ситуации покажет, готов ли он воспринимать европейские инициативы как альтернативу собственным планам.