НАТО под прицелом: что на самом деле стоит за инициативой США покинуть альянс

НАТО обеспечивает США доминирование и выгоду — политолог Бойков

Идея выхода США из НАТО не имеет под собой реальной почвы и противоречит интересам самой Америки. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Нато

Ранее офис члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томаса Масси сообщил, что парламентарий внес законопроект о выходе страны из НАТО.

По словам Бойкова, вероятность того, что США действительно покинут Североатлантический альянс, стремится к нулю. НАТО, подчеркнул эксперт, фактически невозможно представить без участия Вашингтона, поскольку именно американская сторона обеспечивает основную часть его военных и финансовых ресурсов.

"США никогда не выйдут из НАТО, потому что они и есть основа этого альянса. Большая часть его бюджета формируется за счет американских расходов. Даже если сложить военные траты всех остальных членов блока, они не превысят того, что выделяют Соединенные Штаты", — отметил Бойков.

Он добавил, что для Вашингтона НАТО остается одной из форм контроля над европейскими союзниками. По словам политолога, Соединенные Штаты используют альянс, чтобы сохранять присутствие в Европе и заставлять партнеров действовать по их правилам.