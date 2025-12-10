НАТО под прицелом: что на самом деле стоит за инициативой США покинуть альянс

Идея выхода США из НАТО не имеет под собой реальной почвы и противоречит интересам самой Америки. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.
Ранее офис члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томаса Масси сообщил, что парламентарий внес законопроект о выходе страны из НАТО.
По словам Бойкова, вероятность того, что США действительно покинут Североатлантический альянс, стремится к нулю. НАТО, подчеркнул эксперт, фактически невозможно представить без участия Вашингтона, поскольку именно американская сторона обеспечивает основную часть его военных и финансовых ресурсов.
"США никогда не выйдут из НАТО, потому что они и есть основа этого альянса. Большая часть его бюджета формируется за счет американских расходов. Даже если сложить военные траты всех остальных членов блока, они не превысят того, что выделяют Соединенные Штаты", — отметил Бойков.
Он добавил, что для Вашингтона НАТО остается одной из форм контроля над европейскими союзниками. По словам политолога, Соединенные Штаты используют альянс, чтобы сохранять присутствие в Европе и заставлять партнеров действовать по их правилам.
"НАТО — это инструмент, который обеспечивает США доминирующее положение в Европе. Это форма контроля и сохранения влияния в Европе. Подобные заявления о возможном выходе из альянса — способ заставить союзников увеличивать оборонные расходы и активнее закупать американское оружие. НАТО объективно выгодно Соединенным Штатам", — заключил Бойков.
