Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игроки: наследие мастера. Спектакль Всеволода Шиловского по Гоголю
Роскачество включило 114 российских игристых вин в категорию повышенного качества
Ослабление AMOC может усилить климатические риски в Европе, сообщили учёные
Молодёжный казачий клуб Атаман и его лидер стали лауреатами премии Патриот-2025
А ДЕНЬГИ запускает онлайн-займы для трудовых мигрантов
УФ-свечение дикого восточного кволла зафиксировали в природе — Discover Wildlife
Трамп использует идею выборов как рычаг влияния на Киев — политолог Бардин
Бальзамин прорастает за 10 дней и начинает цвести к весне при зимнем посеве
Блокировка колёс при торможении вызывает боковое смещение — VEHQ

НАТО под прицелом: что на самом деле стоит за инициативой США покинуть альянс

НАТО обеспечивает США доминирование и выгоду — политолог Бойков
Мир

Идея выхода США из НАТО не имеет под собой реальной почвы и противоречит интересам самой Америки. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Флаг Нато
Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Нато

Ранее офис члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томаса Масси сообщил, что парламентарий внес законопроект о выходе страны из НАТО.

По словам Бойкова, вероятность того, что США действительно покинут Североатлантический альянс, стремится к нулю. НАТО, подчеркнул эксперт, фактически невозможно представить без участия Вашингтона, поскольку именно американская сторона обеспечивает основную часть его военных и финансовых ресурсов.

"США никогда не выйдут из НАТО, потому что они и есть основа этого альянса. Большая часть его бюджета формируется за счет американских расходов. Даже если сложить военные траты всех остальных членов блока, они не превысят того, что выделяют Соединенные Штаты", — отметил Бойков.

Он добавил, что для Вашингтона НАТО остается одной из форм контроля над европейскими союзниками. По словам политолога, Соединенные Штаты используют альянс, чтобы сохранять присутствие в Европе и заставлять партнеров действовать по их правилам.

"НАТО — это инструмент, который обеспечивает США доминирующее положение в Европе. Это форма контроля и сохранения влияния в Европе. Подобные заявления о возможном выходе из альянса — способ заставить союзников увеличивать оборонные расходы и активнее закупать американское оружие. НАТО объективно выгодно Соединенным Штатам", — заключил Бойков.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
Шоу-бизнес
Данко допустил, что история Долиной может быть пиаром
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Наука и техника
Фиксация азота под арктическим льдом подтверждена — science-et-vie
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Садоводство, цветоводство
Желатиновое удобрение стимулирует рост замиокулькаса — Malatec
Популярное
Мышцы тают днём, но оживают вечером: программа на 5 минут создаёт эффект многочасовой тренировки

Вечерняя тренировка после 50: 5 упражнений для тонуса и гибкости. Короткий комплекс улучшит самочувствие, укрепит мышцы и суставы и подготовит ко сну.

Короткая вечерняя зарядка укрепляет суставы после 50 лет — Eat This, Not That!
УАЗ-39094 стал тише благодаря новому моторному ковролину
Модернизированный УАЗ стал тише и мягче — но главное изменение скрыто под обшивкой
Норвежские F-35 в Польше: что они увидели у границ России и почему это всех пугает
Зеленский и Европа имеют план по нанесению поражения России
Испытания подтверждают согласованные временные петли — Classical and Quantum Gravity Игорь Буккер Нейтронные звезды ограничили силу скалярных частиц — новое исследование Александр Рощин Стали ясны причины упорного сопротивления Украины и Европы мирному плану Трампа Любовь Степушова
Украина в ловушке: неожиданный ход России в Международном суде ООН
В европейские суды поданы иски на десятки миллиардов евро против Евросоюза
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Скандал может оказаться лишь ширмой: новая версия резко меняет представление о деле Долиной
Последние материалы
Трамп использует идею выборов как рычаг влияния на Киев — политолог Бардин
Бальзамин прорастает за 10 дней и начинает цвести к весне при зимнем посеве
Блокировка колёс при торможении вызывает боковое смещение — VEHQ
Наташа Королёва отдаёт свои старые наряды невестке
Банки снижают лимиты одобрения из-за высокого ПДН
Коту рекомендовано класть таблетку на корень языка — ветеринар Юферева
Евросоюз наращивает объёмы импорта российских удобрений
Программатор снижает энергопотребление водонагревателя — Trucmania
Выделения из сосков и внезапная асимметрия признаны ранними симптомами рака груди
Пленка с пузырьками уменьшила потребность теплиц в отоплении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.