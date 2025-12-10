Новый раунд давления от Трампа: что на самом деле означает его призыв к выборам на Украине

Трамп использует идею выборов как рычаг влияния на Киев — политолог Бардин

Заявление президента США Дональда Трампа о целесообразности проведения выборов на Украине — не сенсация, а политический инструмент давления на Киев. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Экспертного совета Общероссийской общественной организации "Офицеры России" Максим Бардин.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Ранее издание Politico со ссылкой на президента США сообщило, что украинцы имеют право выбрать главу государства и сейчас для этого самое время.

По словам Бардина, Трамп использует подобные заявления как часть своей стратегии влияния на Киев. Американский лидер, отметил политолог, не преследует цель укрепления демократии, а старается вынудить Владимира Зеленского к более гибкой позиции в переговорах.

"Заявление о необходимости проведения выборов на Украине — это не более чем элемент давления на Владимира Зеленского. Трамп продолжает давить на него, используя различные рычаги — сначала через окружение, теперь через публичные заявления", — отметил он.

Бардин подчеркнул, что Трамп стремится позиционировать себя как миротворца, способного урегулировать конфликт и продемонстрировать эффективность своей политики. По его словам, для американского лидера важно показать, что именно его подход может привести к прекращению боевых действий.