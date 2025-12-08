Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Переговоры без Киева: что стоит за слухами о выводе Зеленского из процесса урегулирования

Зеленский пока сохранит власть и участие в переговорах — политолог Топорнин
Мир

Информация о том, что Владимира Зеленского якобы исключили из переговоров, не имеет под собой оснований. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

Ранее Consortium News со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна сообщил, что Соединенные Штаты якобы вывели политически ослабленного президента Украины Владимира Зеленского из переговорного процесса и создали для его окружения угрозу ареста.

По словам Топорнина, подобные заявления не соответствуют действительности и основаны скорее на домыслах, чем на фактах. Он подчеркнул, что Зеленский по-прежнему занимает свой пост и выполняет функции главы государства.

"Это, скорее, рассуждения на тему "что было бы, если бы". Трудно представить, как можно вывести президента страны из переговоров и кем его можно было бы заменить. Понятно, если бы он сам подал в отставку, тогда можно было бы говорить о появлении нового человека. Но пока ничто не говорит о том, что Зеленский покинет свой пост или будет кем-то заменен", — отметил Топорнин.

Политолог добавил, что президент Украины по-прежнему сохраняет поддержку своего окружения и пользуется доверием в обществе. По его словам, внутри украинской политической системы нет признаков давления, которое могло бы привести к его отставке.

"Вокруг президента находятся люди, которым он доверяет и с которыми работает в одной команде. Он по-прежнему пользуется авторитетом и доверием в украинском обществе. Если бы было массовое недовольство, оно проявилось бы открыто, но этого не наблюдается", — подчеркнул он.

Топорнин добавил, что подобные предположения выглядят нереалистично с точки зрения политической практики. Он отметил, что действующий президент всегда остается ключевой фигурой переговорного процесса, и отстранение главы государства от участия в нем невозможно без смены власти.

