Переговоры без Киева: что стоит за слухами о выводе Зеленского из процесса урегулирования

Зеленский пока сохранит власть и участие в переговорах — политолог Топорнин

Информация о том, что Владимира Зеленского якобы исключили из переговоров, не имеет под собой оснований. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Владимир Зеленский

Ранее Consortium News со ссылкой на бывшего аналитика ЦРУ Рэя Макговерна сообщил, что Соединенные Штаты якобы вывели политически ослабленного президента Украины Владимира Зеленского из переговорного процесса и создали для его окружения угрозу ареста.

По словам Топорнина, подобные заявления не соответствуют действительности и основаны скорее на домыслах, чем на фактах. Он подчеркнул, что Зеленский по-прежнему занимает свой пост и выполняет функции главы государства.

"Это, скорее, рассуждения на тему "что было бы, если бы". Трудно представить, как можно вывести президента страны из переговоров и кем его можно было бы заменить. Понятно, если бы он сам подал в отставку, тогда можно было бы говорить о появлении нового человека. Но пока ничто не говорит о том, что Зеленский покинет свой пост или будет кем-то заменен", — отметил Топорнин.

Политолог добавил, что президент Украины по-прежнему сохраняет поддержку своего окружения и пользуется доверием в обществе. По его словам, внутри украинской политической системы нет признаков давления, которое могло бы привести к его отставке.

"Вокруг президента находятся люди, которым он доверяет и с которыми работает в одной команде. Он по-прежнему пользуется авторитетом и доверием в украинском обществе. Если бы было массовое недовольство, оно проявилось бы открыто, но этого не наблюдается", — подчеркнул он.

Топорнин добавил, что подобные предположения выглядят нереалистично с точки зрения политической практики. Он отметил, что действующий президент всегда остается ключевой фигурой переговорного процесса, и отстранение главы государства от участия в нем невозможно без смены власти.