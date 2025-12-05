Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бундестаг принял решение о возобновлении военной службы в Германии
Мир

В Германии бундестаг принял решение о возобновлении добровольной военной службы. 

Здание Бундестага
Фото: Reichstag building by Henrique Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание Бундестага

Изменения в оборонной политике Германии

Решение отражает значительные перемены в оборонной политике Германии и является результатом инициативы канцлера Фридриха Мерца, который стремится к активизации регулярной армии.

О плачевном состоянии немецкой армии заявляет венгерский блогер Георг Шпёттле, немец по происхождению.

Новый закон о военной службе

Согласно новому закону, с января 2026 года каждый гражданин Германии, достигший 18 лет, получит анкету с вопросом о его заинтересованности и готовности к службе в армии. Заполнение этой анкеты станет обязательным для молодых людей и добровольным — для девушек.

Протесты среди молодёжи

В ответ на это решение, молодежь по всей стране планирует провести забастовки в 90 городах, выражая свое несогласие с принятыми мерами. Многие молодые немцы воспринимают новый закон с неприязнью или сомнением.

"Мы не желаем тратить полгода нашей жизни, находясь в казармах, где нас будут обучать строевой подготовке и подчинению. Всё это отнимает у нас возможности для развития", — заявляют организаторы протестов в соцсетях.

Ожидается, что в протестах в Гамбурге примут участие около 1500 человек. Руководство школ уже предупредило родителей о нежелательности отсутствия учащихся на занятиях в этот день, сообщает BBC.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
