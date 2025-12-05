Независимость под вопросом: что на самом деле решит будущее Украины

Запад устал финансировать Украину — военный эксперт Дандыкин

Будущее Украины определится после выполнения Россией задач специальной военной операции. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: unsplash.com by Yehor Milohrodskyi is licensed under Free to use under the Unsplash License Флаг

Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что мир на Украине будет устойчивым только при условии полного суверенитета и территориальной целостности республики.

Дандыкин отметил, что слова главы австрийского внешнеполитического ведомства отражают типичный подход европейских политиков, далекий от реального положения дел. По его словам, Австрия остается нейтральной страной, однако ее позиция во многом совпадает с линией западных союзников Украины.

"Австрия, пожалуй, единственная страна в Европе, сохранившая нейтралитет. Но подобные заявления звучат не только из Вены — их повторяют и президент Франции Эммануэль Макрон, и другие европейские лидеры. При этом Украина сегодня не является независимым государством — ключевые решения принимаются за ее пределами", — пояснил он.

Эксперт отметил, что обсуждать послевоенное устройство Украины преждевременно, поскольку исход военной операции еще не определен. По его словам, судьба страны будет зависеть от итогов конфликта, как это уже происходило с рядом европейских государств после Второй мировой войны. Дандыкин подчеркнул, что сейчас Украина фактически утратила суверенитет и находится под внешним управлением.