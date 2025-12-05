Будущее Украины определится после выполнения Россией задач специальной военной операции. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что мир на Украине будет устойчивым только при условии полного суверенитета и территориальной целостности республики.
Дандыкин отметил, что слова главы австрийского внешнеполитического ведомства отражают типичный подход европейских политиков, далекий от реального положения дел. По его словам, Австрия остается нейтральной страной, однако ее позиция во многом совпадает с линией западных союзников Украины.
"Австрия, пожалуй, единственная страна в Европе, сохранившая нейтралитет. Но подобные заявления звучат не только из Вены — их повторяют и президент Франции Эммануэль Макрон, и другие европейские лидеры. При этом Украина сегодня не является независимым государством — ключевые решения принимаются за ее пределами", — пояснил он.
Эксперт отметил, что обсуждать послевоенное устройство Украины преждевременно, поскольку исход военной операции еще не определен. По его словам, судьба страны будет зависеть от итогов конфликта, как это уже происходило с рядом европейских государств после Второй мировой войны. Дандыкин подчеркнул, что сейчас Украина фактически утратила суверенитет и находится под внешним управлением.
"Когда будут выполнены задачи специальной военной операции, тогда и станет вопрос, какой быть Украине. Сейчас на Западе уже не хотят брать на себя расходы по ее содержанию и ищут способ использовать замороженные российские активы. Для них это единственный вариант сохранить собственное влияние и не допустить полного краха созданного ими режима", — заключил Дандыкин.
