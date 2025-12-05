Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Утечка через третьи руки: как Украина может получить доступ к информации о переговорах в Москве

Зеленский сможет узнать детали переговоров в РФ через Европу — политолог Бойков
Мир

Информация о переговорах в Москве может стать известна Киеву через европейские дипломатические каналы, несмотря на их закрытый характер. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Владимир Зеленский
Фото: flickr.com by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Владимир Зеленский

Ранее украинские СМИ со ссылкой на заявления Владимира Зеленского сообщили, что Украина намерена получить информацию о прошедших в Москве переговорах спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина.

По словам Бойкова, Киев попытается получить сведения о переговорах не напрямую, а через посредников из Европы. По мнению эксперта, европейские страны способны частично передавать Украине информацию, полученную от России или США, если это выгодно их политическим интересам.

"Украина, скорее всего, будет пытаться получить информацию через европейские страны и собственные каналы связи. Сохраняется и стамбульский формат, пусть он и находится в замороженном состоянии. Европа способна выступать посредником и использовать свои дипломатические ресурсы, если сочтет это необходимым", — пояснил Бойков.

Он подчеркнул, что европейские лидеры согласовывают свои действия с Вашингтоном и не готовы принимать решения без гарантированной поддержки США. По словам эксперта, именно зависимость Европы от позиции Соединенных Штатов не позволяет сторонам двигаться вперед в поиске компромиссов и затягивает переговорный процесс.

"Европейские страны, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон, пытаются убедить Зеленского не принимать никаких решений до тех пор, пока США не предоставят гарантии безопасности для Украины. Европа не согласится на действия без увязки с американской позицией. Именно это тормозит продвижение любых договоренностей", — отметил политолог.

По оценке Бойкова, встреча президентов России и Украины пока маловероятна, поскольку не созданы необходимые политические условия. Эксперт напомнил, что стороны не достигли взаимопонимания по вопросам территорий, численности украинской армии и возможного членства страны в НАТО. По его словам, продвижение переговорного процесса может начаться не ранее следующего года, если на Западе появится готовность к компромиссу и изменению нынешней позиции.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
