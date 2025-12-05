Ошибки обеих сторон: грузинский сценарий стал ловушкой для России

Россия начинала спецоперацию на Украине, рассчитывая повторить молниеносный "грузинский сценарий" 2008 года.

Об этом рассказал политолог Ростислав Ищенко в комментарии изданию "Военное дело". По его словам, план был прост: короткий военный удар, быстрое политическое решение и отсутствие повода для масштабных санкций.

Что такое "грузинский сценарий"

В августе 2008 года Россия за пять дней решила конфликт в Южной Осетии. Войска не вошли в Тбилиси, быстро вышли с территории Грузии, а Абхазию и Южную Осетию признали независимыми. Запад ограничился словесными протестами, но серьёзных санкций не ввёл.

"Очевидно, что Россия планировала спецоперацию по сценарию грузинского кризиса 2008 года. То есть это должна была быть очень короткая военная операция, в результате которой должно быть достигнуто политическое решение проблемы", — пояснил Ростислав Ищенко.

По первоначальному замыслу Донбасс становился независимым, Крым оставался российским, а демилитаризация и денацификация переносились на длительный срок. Главное — не дать Западу формального повода для жёстких мер.

Почему активы не выводили

До февраля 2022 года российские резервы и частные средства спокойно лежали в западных банках. Их никто не спешил эвакуировать, потому что это заняло бы месяцы и сразу выдало бы планы Москвы.

Вывод сотен миллиардов долларов невозможно провести незаметно. Любой крупный трансфер стал бы сигналом для западных разведок. Россия до последнего отрицала намерение решать вопрос силой, чтобы сохранить эффект внезапности.

"А как вы помните, до последнего момента Россия утверждала, что не собирается решать силой украинский вопрос", — напомнил политолог.

Ошибки обеих сторон

Расчёт на "грузинский сценарий" оказался ошибочным. Киев не капитулировал за несколько дней, Запад ввёл беспрецедентные санкции, а конфликт затянулся. Россия недооценила готовность Украины к сопротивлению и решимость Запада пойти на разрыв.

При этом Запад тоже просчитался. Он надеялся быстро задушить российскую экономику, но столкнулся с ответными мерами и потерей собственных активов в России.

"Россия надеялась военной демонстрацией резко изменить ситуацию на Украине, а Запад считал, что он, воспользовавшись этой российской ошибкой, сможет быстро экономически задушить Россию. Ни у кого этого не получилось", — подвёл итог Ростислав Ищенко.

Сегодня ошибки Запада выглядят более тяжёлыми. Россия сохраняет инициативу, а западные санкции не принесли ожидаемого коллапса.