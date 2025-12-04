Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Росстандарт сообщил о начале отзывной кампании Omoda C7 в России
Урожай зерна превысил 145 млн тонн в России — вице-премьер Патрушев
Конфискация активов РФ нарушает суверенитет страны — политолог Бардин
Фэн-шуй на 2026 год определяет огненную стихию главным элементом интерьера — Malatec
Смесь кокосового масла и масла авокадо снижает ломкость и пушистость волос — TV Foco
Мята, мелисса и петрушка дают много зелени в тени
Вспышки на Солнце могут влиять на здоровье уязвимых людей Сергей Пулинец
Geely прекратил поставки седана Emgrand в Россию- пресс-служба бренда
Гонконгский грипп протекает как обычный сезонный вирус — врач Беляева

Украина теряет козыри: почему возможности Киева на переговорах тают на глазах

Продвижение ВС РФ ухудшает позиции Киева на переговорах — политолог Баширов
Мир

С каждым продвижением российских войск позиции Украины на переговорах объективно ослабевают, а перспективы урегулирования становятся менее выгодными. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

Ранее C-SPAN опубликовал видео выступления американского президента Дональда Трампа, в котором он заявил, что условия урегулирования украинского конфликта ухудшились для Киева с визита Владимира Зеленского в Белый дом.

По словам Баширова, ухудшение позиции Украины на фронте неизбежно отражается и на политических возможностях Киева. Баширов отметил, что Трамп, опираясь на данные американских военных аналитиков, ясно понимает, насколько неблагоприятно складывается ситуация для украинской стороны и предупреждает о последствиях промедления.

"С каждым километром продвижения наших войск условия для Украины становятся все хуже. Это неизбежно, потому что теряется территория, сокращаются ресурсы, ослабевает экономика. Трамп прекрасно понимает, что если Киев не начнет переговоры сейчас, то через некоторое время ему просто не о чем будет договариваться", — заявил политолог.

Он пояснил, что позиция американского лидера основана на объективных данных, поступающих из разведывательных и аналитических структур Пентагона. Недавний визит высокопоставленных представителей Минобороны США в Киев, по словам Баширова, имел своей целью именно уточнение военной обстановки и оценку реальных потерь.

"Трампу регулярно готовят так называемые брифинги — короткие аналитические сводки, где отражается динамика боевых действий. Он видит реальную картину: где идут бои, какие территории переходят под контроль России, как меняется линия фронта. Поэтому его заявление основано не на эмоциях, а на сухих фактах", — подчеркнул эксперт.

Баширов добавил, что публичные заявления Зеленского о "стабильной ситуации" не соответствуют действительности и служат попыткой выиграть время перед новыми запросами финансовой поддержки. По его словам, экономика Украины переживает глубокий кризис, энергетическая система разрушена, а промышленность не способна работать устойчиво, что делает страну полностью зависимой от помощи извне.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Новости спорта
Кевин Кестер раскрыл принципы тренировок после пятидесяти — City Lifestyle
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Экономика и бизнес
Атака на морской терминал КТК приведёт к значительным убыткам для западных компаний
Популярное
Она подаёт сигнал: вот почему озоновая дыра сжимается или расширяется

В 2025 году озоновая дыра над Антарктидой повела себя необычно, закрывшись раньше срока.

Озоновая дыра над Антарктидой в 2025-м оказалась заметно меньше нормы — CAMS
Пользу скандинавской ходьбы после 60 подтвердили медики — grazia.fr
После 60 тело играет по новым правилам: пять видов спорта, которые возвращают силу и уверенность
Этот томат будто сорвался с цепи: растёт в дождь, холод, сырость и забивает грядку плодами
Секунды удовольствия — тихая ловушка: находка внутри девушки подняла запретную тему всерьёз
Путин предупредил Лондон три раза, в том числе ядерным ударом за терроризм Любовь Степушова Высокоэнергетические частицы ускоряют мутации ДНК — радиобиологи Игорь Буккер Спрос на новостройки снижается после отмены льгот Валерия Жемчугова
Россия близка к объявлению Англии террористическим образованием
Секрет тихого прогресса в ногах: гоблет-приседания работают точнее штанги и подходят новичкам
Гордон назвала характер Кудрявцевой фекалиями: что разрушило их дружбу
Гордон назвала характер Кудрявцевой фекалиями: что разрушило их дружбу
Последние материалы
Гонконгский грипп протекает как обычный сезонный вирус — врач Беляева
Вспышки на Солнце могут влиять на здоровье уязвимых людей Сергей Пулинец
Geely прекратил поставки седана Emgrand в Россию- пресс-служба бренда
Кудрявцева должна заплатить соседям за затопленную квартиру
Мышечная система человека включает около 650 мышц — FIT FOR FUN
Цены на бензин в Пермском крае снизились — Росстат
Уксус помогает легко очистить рыбу от чешуи без скребков и кипятка
ВМС США расследуют исчезновение стратегического самолёта Mercury Daily Mail
Тюменские термы обеспечивают стабильную температуру воды — Яндекс Путешествия
Продвижение ВС РФ ухудшает позиции Киева на переговорах — политолог Баширов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.