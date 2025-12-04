Украина теряет козыри: почему возможности Киева на переговорах тают на глазах

Продвижение ВС РФ ухудшает позиции Киева на переговорах — политолог Баширов

С каждым продвижением российских войск позиции Украины на переговорах объективно ослабевают, а перспективы урегулирования становятся менее выгодными. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

Ранее C-SPAN опубликовал видео выступления американского президента Дональда Трампа, в котором он заявил, что условия урегулирования украинского конфликта ухудшились для Киева с визита Владимира Зеленского в Белый дом.

По словам Баширова, ухудшение позиции Украины на фронте неизбежно отражается и на политических возможностях Киева. Баширов отметил, что Трамп, опираясь на данные американских военных аналитиков, ясно понимает, насколько неблагоприятно складывается ситуация для украинской стороны и предупреждает о последствиях промедления.

"С каждым километром продвижения наших войск условия для Украины становятся все хуже. Это неизбежно, потому что теряется территория, сокращаются ресурсы, ослабевает экономика. Трамп прекрасно понимает, что если Киев не начнет переговоры сейчас, то через некоторое время ему просто не о чем будет договариваться", — заявил политолог.

Он пояснил, что позиция американского лидера основана на объективных данных, поступающих из разведывательных и аналитических структур Пентагона. Недавний визит высокопоставленных представителей Минобороны США в Киев, по словам Баширова, имел своей целью именно уточнение военной обстановки и оценку реальных потерь.

"Трампу регулярно готовят так называемые брифинги — короткие аналитические сводки, где отражается динамика боевых действий. Он видит реальную картину: где идут бои, какие территории переходят под контроль России, как меняется линия фронта. Поэтому его заявление основано не на эмоциях, а на сухих фактах", — подчеркнул эксперт.

Баширов добавил, что публичные заявления Зеленского о "стабильной ситуации" не соответствуют действительности и служат попыткой выиграть время перед новыми запросами финансовой поддержки. По его словам, экономика Украины переживает глубокий кризис, энергетическая система разрушена, а промышленность не способна работать устойчиво, что делает страну полностью зависимой от помощи извне.