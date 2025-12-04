Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Путин готов к диалогу даже с недружественными странами — депутат Колесник
Мир

Решить вопрос прекращения ударов по украинской инфраструктуре президент Франции Эммануэль Макрон мог бы куда эффективнее, если бы напрямую обратился к российскому лидеру. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил член Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник.

Эммануэль Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Эммануэль Макрон

Ранее ТАСС сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время.

По словам Колесника, обращение Франции к Китаю выглядит дипломатически нелогичным, поскольку Россия последовательно демонстрирует открытость к диалогу и готовность к взаимодействию даже с недружественными государствами. Он отметил, что французский лидер проявил бы больше прагматизма и политической зрелости, если бы напрямую обсудил ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

"Я бы посоветовал Макрону обратиться напрямую к нашему президенту и провести с ним предметный разговор. Российский лидер открыт к диалогу, и этим шансом стоило бы воспользоваться, если действительно есть стремление прекратить удары по инфраструктуре. Однако Макрон, очевидно по просьбе Зеленского, выбрал путь через Си Цзиньпина, что, мягко говоря, выглядит нелогично", — сказал депутат.

Он отметил, что Франция географически гораздо ближе к России, чем к Китаю, а потому такой дипломатический маневр выглядит не только бессмысленным, но и демонстрацией неуважения к российскому руководству.

"Франция и Китай находятся на расстоянии в десятки тысяч километров друг от друга, тогда как Москва гораздо ближе и открыта к контактам. Президент России готов к диалогу, в том числе с Макроном, несмотря на все политические разногласия. Поэтому французский лидер, по сути, обратился не по адресу", — добавил Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что прямое обращение позволило бы перейти от формальных заявлений к реальному обсуждению ситуации. По его словам, Путин, безусловно, выслушал бы Макрона и принял бы взвешенное решение, поскольку всегда открыт для диалога. Вместо этого, подчеркнул Колесник, французская сторона предпочитает действовать через посредников, что лишь усложняет решение вопроса.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
