Запад недооценил Россию: ключевые отличия 2025 от 1917 и 1991

Мир

Россия дважды за последние сто с лишним лет распадалась под ударами Запада — в 1917-м и 1991-м, но в третий раз сценарий не повторится.

Флаг России
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dickelbers is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Флаг России

Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко в ответах читателям издания "Военное дело". По его мнению, сегодня исчезли ключевые факторы, которые тогда привели к краху.

Почему раньше получилось

В 1917 и 1991 годах страну развалило сочетание двух обстоятельств. Руководство совершало серьёзные управленческие ошибки во время реформ. При этом население считало Запад образцом прогресса, а собственную страну — отсталой и обречённой догонять.

Такое восприятие позволяло внешним игрокам использовать внутреннее недовольство. Люди сами разрушали государство, веря, что за границей их ждёт лучшая жизнь. В обоих случаях Запад умело подогревал эти настроения.

Что изменилось сейчас

Сегодня ситуация кардинально другая. Население больше не считает Запад передовым и не видит свою страну отсталой. Управленческие просчёты возможны, но их масштаб несопоставим с прошлыми катастрофами.

Россия вышла из 1990-х ослабленной, но с каждым годом укрепляет позиции. Запад же, наоборот, принимает всё больше решений, не соответствующих реальной расстановке сил. Его возможности оказались сильно ограничены.

Кто ошибается чаще

"Более того, сейчас большая часть решений, принимаемых западными политиками, как раз являются ошибочными, не учитывающими реальную расстановку сил на глобальной арене и резко ограниченные возможности самого Запада", — отметил Ростислав Ищенко.

По его словам, именно поэтому Россия последовательно выигрывает раунд за раундом. Запад переоценивает собственные силы и недооценивает устойчивость российского общества. Качество управления в Москве оказалось выше, чем в западных столицах.

Ошибки остаются возможными с обеих сторон. Но пока перевес в точности решений сохраняется за Россией. Это и стало главным препятствием для повторения сценариев 1917 и 1991 годов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
