Несгибаемая позиция: что заставляет Украину цепляться за членство в НАТО

Украина считает НАТО единственной гарантией безопасности — политолог Топорнин
Мир

Отказ Украины от вступления в НАТО пока маловероятен, поскольку в Киеве рассматривают членство в альянсе как главный источник будущих гарантий безопасности. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Флаг Нато
Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Нато

Ранее CNN со ссылкой на источник сообщил, что представители США и Украины на переговорах во Флориде обсуждали сценарий, при котором Киев фактически лишается возможности присоединиться к НАТО.

По словам Топорнина, вопрос возможного отказа Украины от членства в альянсе действительно обсуждается, однако говорить о каком-либо решении преждевременно. Он отметил, что союзники Киева на Западе продолжают настаивать на праве каждой страны самостоятельно определять свой путь в вопросах безопасности.

"Украина рассматривает вступление в НАТО как гарантию безопасности после возможного заключения мирных соглашений. Для Киева это уже не просто политическая цель, а способ защититься от повторения конфликта. Ведь, по мнению украинской стороны, никто, кроме НАТО, не может гарантировать, что Россия больше не нападет", — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что в украинском обществе существуют разные точки зрения на эту тему. Одни политики готовы отказаться от членства в альянсе, если это поможет достичь мира, другие считают, что без поддержки НАТО страна останется уязвимой перед возможными угрозами.

"На Украине понимают требования России и осознают, что этот вопрос принципиален. Но, с другой стороны, они опасаются, что без гарантий НАТО мир может оказаться недолговечным. Поэтому обсуждения продолжаются, и окончательное решение пока не принято", — отметил Топорнин.

Политолог уточнил, что внутренние коррупционные скандалы негативно отражаются на имидже украинской власти, однако не оказывают решающего влияния на внешнеполитический курс страны. По его словам, ключевым фактором остается поддержка со стороны США и Европейского союза. Пока Киев получает военную и финансовую помощь от западных партнеров, Украина сохраняет способность противостоять России. Но если этот ресурс ослабнет, ситуация для страны станет значительно сложнее.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
