Власть под ударом: как скандал с Ермаком может превратить Зеленского в марионетку

Ермак контролирует всю вертикаль власти Зеленского — политолог Бойков
2:14
Мир

Коррупционный скандал вокруг главы офиса президента Украины Андрея Ермака может обернуться для Владимира Зеленского политическим кризисом. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал ответственный редактор отдела международной и внутренней политики газеты "Известия" Семен Бойков.

Андрей Ермак
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Андрей Ермак

Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил в Telegram-канале, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утром провели обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Бойков подчеркнул, что происходящее наносит серьезный удар по репутации офиса президента Украины и может иметь тяжелые политические последствия. По его словам, судьба Ермака напрямую определяет устойчивость власти Зеленского.

"Если НАБУ и САП действительно представят общественности компромат на Ермака, и его все-таки отправят в отставку или каким-то образом отстранят от власти, это полностью парализует всю вертикаль управления Зеленского. На Ермаке сосредоточены основные рычаги влияния украинского президента, и без него система просто перестанет функционировать", — отметил эксперт.

Он добавил, что уход Ермака приведет к ослаблению позиций президента и подорвет его политическое влияние. По словам Бойкова, без своего ближайшего соратника Зеленский утратит способность эффективно удерживать власть и будет вынужден играть второстепенную роль в собственной системе.

"Если не будет Ермака, то Зеленский, скорее всего, превратится в некую символическую фигуру, вроде британской королевы в украинской политике. Его образ останется, но главный человек в его команде исчезнет. Это неизбежно ослабит его позиции — как внутри страны, так и на международной арене", — пояснил Бойков.

По словам политолога, Киев сейчас испытывает растущее давление со стороны западных партнеров, прежде всего США. Он подчеркнул, что офис президента постарается не допустить кадровых потерь и может предпринять контрмеры против НАБУ и САП, чтобы сохранить контроль над ситуацией.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
